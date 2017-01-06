Э.Намазов: С этой командой Алиев не выведет страну из кризиса

Новости политики

2017 Январь 06 ( Пятница ) 17:23:05

Баку/06.01.17/Turan: Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ - австрийский парламентарий Стефан Шеннак (Stefan Schennach) и румынский депутат Цезар Флорин Преда (Cezar Florin Preda) 12-14 января совершат визит в Азербайджан для оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы. Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Визит докладчиков осуществляется на фоне обнародования международным НПО "Европейская инициатива стабильности" (European Stability Initiative – ESI) доклада «Икорная дипломатия-2», в котором приводятся факты подкупа некоторыми членами делегации Азербайджана в ПАСЕ членов ассамблеи.

Официальный Баку так и не прокомментировал эти обвинения.–06D--

Баку/06.01.17/Turan: Ушедший 2016-й год был противоречивым. С одной стороны, азербайджанская армия показала свое превосходство в Карабахе и способность освободить территории страны. С другой стороны, в Азербайджане углубился социально-экономический кризис , а правительство демонстрирует неспособность справиться с ситуацией. Об этом в интервью программе Cətin sual («Сложный вопрос») сказал бывший помощник президента Азербайджана, политолог Эльдар Намазов.

Касаясь апрельской войны, Намазов отметил, что успехи азербайджанской армии изменили ситуацию на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ и внутри Армении, а также отношение международного сообщества к конфликту.

В 2017 году будут приняты важные шаги по поэтапному урегулированию конфликта. Если Армения отвергнет эту возможность, то Азербайджан может военным путем освободить свои земли. Военную мощь Азербайджана показали и два крупномасштабных военных учения с участием 60 тысяч личного состава всех видов и родов войск.

Угрозы Армении нанести ракетный удар по Баку Намазов назвал несостоятельными.

С другой стороны, учения ракетных войск в Нахчыване показали, что Азербайджан может в качестве ответной меры нанести десятки ракетных ударов по Еревану, расположенному в 40 км.

Говоря об экономике, Намазов указал на неспособность правительства справиться с углубляющимся социально-экономическим кризисом. Команда Ильхама Алиева не способна проводить реальные реформы и занимается лишь имитацией.

По словам Намазова, группа ведущих экспертов гражданского общества еще в 2006 г. подготовила концепцию и программу реформ на период до 2016 г. В ней говорилось, что это десятилетие важно для расходования сотен миллиардов нефтедолларов и создания новой экономической модели. И если этот шанс не будет использован, то страна столкнется с новым глубоким кризисом. «Так оно и произошло», - сказал Намазов.

Он выразил сомнение в реалистичности успеха стратегической дорожной карты развития экономики страны, на реализацию которой требуется 23 млрд. манатов.

«С нынешними кадрами и таким подходом, проблемы не решить, а найти столько денег невозможно», - отметил он.

Намазов считает, что необходимо начать реформы с таможенной и налоговой сфер, обеспечив там полную прозрачность, что позволит увеличить доходы госбюджета в 2-3 раза. –03C06—

Баку/06.01.17/Turan: 7 января погода в Баку и на Апшероне будет без осадков при юго-западном ветре.

Температура воздуха ночью составит +2+5, а днем +8+13 градусов.

По районам страны также осадки не ожидаются при западном ветре.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса мороза до +14 градусов днем.

В горах будет до -5 градусов мороза ночью и +2+7 градусов днем.

7 января ожидается резкое снижение атмосферного давления и южный ветер, что окажет неблагоприятное влияние на метеозависимых людей, сообщили синоптики. -02D-

Баку/06.01.17/Turan: Ильхам Алиев выделил 14 млн. манат на завершение строительства автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган.

Как передает Turan, дорога объединяет 10 населенных пунктов с населением в 19 тыс. человек. Деньги выделены ОАО «Азеравтойол». –71D-

Баку/06.0117/Turan: В связи с ремонтными работами с 6 января по 9 января вводится ограничение на движения автомобилей на ряде улиц столицы.

Так, в связи с разбором рельс на пересечении проспектов Нефтчиляр и Нобеля, эта дорога будет закрыта частично.

В связи с проведением водопровода будет закрыт участок улицы Джафар Хандана между улицами Шовкат Мамедовой и Ибрагимпаша Дадашева.

Ограничение движения коснется и улицы Наджафа Нариманова, где укладывают асфальт. –71D-

Баку/06.01.17/Turan: Сегодня ряд СМИ сообщили о самоубийстве в колонии номер 15 (строгий режим) заключенного Махира Асланова 1984 года рождения.

По неофициальным сведениям , он повесился на своем ремне на спортплощадке колонии.

На запрос Turan глава пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыгов отказался прокомментировать это сообщение. «Мы такие вещи не комментируем», - неопределенно сказал он, не пояснив что же тогда он должен комментировать. -05В-

Баку/06.01.17/Turan: 6 января группа граждан провела акцию протеста перед зданием парламента, а затем и президентской администрации.

Люди приковали себя цепями друг к другу и подняли лозунги с требованием решения их проблем. Однако они были задержаны и препровождены в здание администрации, сообщило радио «Азадлыг».

Задержаны также трое журналистов, освещавших ход акции.

Протестующие являются рядовыми гражданами, которые жалуются на несправедливые судебные решения, незаконные аресты, захват имущества и пр.нарушения их прав со стороны госчиновников.

Однако из протестующих – Латифа Зейнаддинова утверждает, что ее 13 летнюю дочь похитили и 2 года подвергали сексуальной эксплуатации. Она обвиняет в этом полицию Апшеронского района.

Другой жалобщик, Эльдар Исмайлов заявил, что 2 года назад сотрудники МНБ похитили его вместе с отцом и вымогали деньги. После того, как Исмайловы подали жалобу , против них же возбудили уголовное дело.

Отметим, что эти граждане уже долгое время курсируют между генпрокуратурой, МВД, Кабмином и Минюстом, но нигде не могут найти справедливости. После этого они решились провести акцию перед администрацией главы государства.-03D-

Баку/06.01.16/Turan: Мать и четверых родственников рэпера Джамала Али отпустили вечером 6 января из управления полиции города Баку, где они находились с утра.

Как сообщил Джамал Алиев агентству Turan, его матери сказали, чтобы сын «не допускал оскорблений», и ее не будут беспокоить.

На вопрос, кого он оскорбил, рэпер сказал: «Я говорил, что есть на самом деле и то, что я чувствую». Он также обещал записать новый клип «покультурнее, но с большей критикой».

«Мне не удобно, что родственников беспокоят из-за меня. Я позвоню и попрошу у них извинения», - сказал он.-16В06--

Баку/06.01.17/Turan: Насиминский районный суд Баку 6 января продлил еще на два месяца сроки ареста активиста партии Народного фронта Фуада Ахмедли и финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова – до 12 марта. Об этом Turan сообщил адвокат Асабали Мустафаев.

По его словам, сроки ареста продлены по представлению прокуратуры, адвокат назвал это необоснованным.

«Прокуратура мотивировала продление срока потребностью в проведении следственных действий. Похоже , что собирают доказательства вины после ареста», - сказал Мустафаев, отметив, что реальных доказательств, обосновывающих содержание их под стражей, нет.

«У Фуада Ахмедли нет возможности влиять на ход следствия или скрываться. Зачем же его держать под стражей?», - сказал Мустафаев.

Он отметил, что уже направил в Европейский суд по правам человека жалобу на арест Ахмедли.

Напомним, что Ахмедли и Амиров были арестованы в августе 2016 г. по обвинению в связях с турецким проповедником Фетулла Гюленом.

Ахмедли обвиняют в распространении личных данных абонентов сотовой компании «Азерфон», где он работал.

Амиров обвиняется в разжигании межрелигиозной розни, как представитель Гюлена в Азербайджане. -05В-