Новости политики

2017 Январь 12 ( Четверг ) 13:29:33

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд в среду призвал Армению к немедленному возвращению азербайджанской стороне тело военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего во время инцидента на границе двух стран 29 декабря.

«Совет Европы хотя и не принимает непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но последовательно поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении Ягланда, распространенном пресс-службой Совета Европы.

Он выразил обеспокоенность по поводу «гуманитарных аспектов» конфликта.

«Нас беспокоят гуманитарные аспекты конфликта. Я знаю, что 29 декабря нарушение режима прекращения огня стало причиной человеческих жертв, и о том, что армянские вооруженные силы продолжают удерживать тело убитого азербайджанского военного», - далее говорится в заявлении Ягланда.

Отметим необходимость соблюдения сторонами режима прекращения огня, генсек СЕ присоединился к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ возвратить незамедлительно тело азербайджанского военнослужащего в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Астраханской встрече на высшем уровне в 2010 году.

Ранее, МККК заявил о готовности выступить посредником в передаче тела солдата.

Однако Армения продолжает игнорировать призывы международного сообщества по выдаче тела азербайджанского военнослужащего.—06D--

Баку/12.01.17/Turan: В ближайшее время начнутся переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном по соглашению о партнерстве.

Как стало известно Turan, из дипломатических источников переговоры могут начаться в феврале.

В ноябре 2016 года Совет Евросоюза выдал мандат для начала переговоров. В настоящее время стороны формируют состав делегаций.

Источник сообщил Turan, что соглашение охватит большой спектр вопросов, от торгово-экономических до прав человека и соблюдения демократических принципов.

Обычно Евросоюз ведет переговоры по принципу: от легкого до сложного.

Стороны сначала обсудят и придут соглашению по вопросам, по которым легко договориться. При этом, принцип ЕС в переговорах таков - «все или ничего».

Так, если стороны не придут согласию по одному пункту, то не будет подписан и весь документ.

Ожидается, что мероприятие, где будет анонсировано начало переговоров, состоится в Брюсселе с участием высокопоставленных лиц с обеих сторон.

Отношения между Евросоюзом и Азербайджаном в настоящее время регулируются в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного двадцать лет назад и вступившего в силу 17 лет назад.

Новое соглашение заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. –71D-

Баку/12.01.17/Turan: В четверг глава государства принял докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ Сезара Флорина Преда и Штефана Шеннака.

Подробности встречи не сообщаются.

Докладчики прибыли в Баку в канун январской сессии ПАСЕ для оценки процесса выполнения Азербайджаном своих обязательств перед Советом Европы. -02D-

Баку/12.01.17/Turan: Работники полиции Гарадагского района столицы изъяли у ранее судимого жителя района Рамиля Назарова около 20 кг марихуаны, а у жителя Насиминского района столицы Эльшана Мусаева полиция изъяла более 10 кг. марихуаны.

В Ясамальском районе у Гандалы Меликова изъято более 1 кг, героина.

По фактам ведется расследование. -02D-

Баку/12.01.17/Turan: Специальная миссия Совета Европы прибыла в Баку для изучения вопросов, связанных с отказом Азербайджана выполнять решения, обязательные для члена Совета Европы.

11 января генсек Совета Европы Янглад за совещании в Страсбурге сообщил, что специальная миссия Совета Европы, созданная решением Янглада на основе статьи 52-й Устава организации, отбыла в Азербайджан.

«Миссия обсудит в Баку решение дела Ильгара Мамедова и другие вопросы, связанные с этим», - отметил Янглад.

В тот же день, миссию во главе с директором правового департамента секретариата Совета Европы Филипом Буая и директором по политическим вопросам Александра Гесселя принял заместитель генпрокурора Азербайджана Намиг Аскеров.

Отметим, что 52-я статья Устава Совета Европы предполагает введение санкций против страны–члена Совета Европы в случае игнорирования решений организации и отказа следовать принятым на себя обязательствам.

В данном случае, власти Азербайджана откровенно игнорируют и демонстративно отказываются выполнять решения Европейского суда по правам человека об освобождении лидера движения «РЕАЛ» Ильгара Мамедова, признанного международным сообществом политзаключенным.

Кроме того, Баку игнорирует решения Евросуда по делу осужденного экс-министра Али Инсанова.

Вразумительных объяснений причин своего упрямства власти Азербайджана не дают.-02D-

Баку/12.01.17/Turan: Наличие политзаключенных в Азербайджане – это отражение сути правящего в стране режима, который не терпит альтернативное мнение и критику.

Чтобы утвердить свое существование власти, они идут на репрессии гражданских активистов, аресты оппозиции и правозащитников. Об этом в интервью программе «Çətin sual» агентства Turan заявил правозащитник и бывший политзаключенный Октай Гюлалыев.

«Прекращение подобной негативной практики невозможно без глубоких политических реформ, а для этого нужа политическая воля властей, которой у них нет», - отметил он.

Заявления властей о готовности или проведении таких реформ – это фикция. Они так и не отменили реакционное поправки в законы, которые сделали невозможным функционирование в стране независимых НПО.

Власти так и не сняли аресты с банковских счетов НПО и их руководителей, так и не позволили гражданскому обществу работать с иностранными донорами, а самим донорам вернуться в Азербайджан.

Продолжается уголовное дело против 40 НПО Азербайджана. десяткам людей запрещен выезд из страны, включая журналистов.

«На этом фоне ожидания от 2017 года в вопросе демократии и прав человека очень плохие, будет очень тяжело», - отметил он.

Ко всему этому следует добавить и экономические проблемы , из-за которых в стране растет социальная напряженность и недовольство населения.

«Поэтому, власти будут вынуждены усилить репрессии, чтобы сохранить то, что они называют стабильностью. События последнего времени все это подтверждают. Достаточно вспомнить репрессии против молодежных активистов Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова, ход судебногопроцесса по Нардаранскому делу, поведение властей в отношении беженцев из Джебраила и другие подобные шаги властей», - резюмировал Гюлалыев. -03В-

Баку/12.01.17/Turan: Средневзвешенный курс доллара на валютном аукционе Центробанка 12 января составил 1,7867 манат, превысив прежний курс в 1,7742 манат за доллар.

Аукцион с участим Госнефтефонда, проводился по новым правилам, согласно которым коммерческие банки могут только покупать иностранную валюту. –71D-

Баку/12.01.17/Turan: В Военном суде продолжается суд над бывшим командующим Военно-морским флотом страны вице-адмиралом Шахином Султановым.

Сегодня на процессе выступил гособвинитель, который попросил осудить Султанова на 13 лет лишения свободы. Процесс продолжится 13 января.

Напомним, что бывший командующий обвиняется в служебном подлоге, присвоении и хищении.

Несмотря на столько серьезные обвинения, мера пресечения в отношении в отношении Султанова – домашний арест. Он был задержан 24 апреля 2014 года. -16B-

Оценка идеи исламской солидарности, экономические отставания, возможные последствия перехода на «плавающий курс» маната, сокращение доходов Нефтяного фонда – ведущие темы СМИ.

Газета «Азербайджан» в статье под заглавием «От толерантности к исламской солидарности» восхваляет решение Ильхама Алиева объявить 2017 год «Годом исламской солидарности».

Сайт “Azadlıq.info” иронизирует по поводу заявления Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров о том, что Азербайджан с честью вышел из кризиса в 2016 году.

Эксперт Немат Алиев опровергает это цифрами. По его словам, за 2014-2016 гг. ВВП страны сократился на 18,5 млрд. долларов.

В 2016 г. сокращение доходов в ненефтяном секторе сократилось 1,7 раза. Средняя зарплата уменьшилась с 566 долларов в 2014 г. до 314 долларов – в 2016 г.

Нет серьезных шагов по борьбе с коррупцией, недобросовестной конкуренцией, были повышены цены на коммунальные услуги.

Азербайджан вступил в 2017 г. с тяжелыми проблемами и оснований для улучшения ситуации нет.

«Плавающий курс ускорит инфляцию», пишет «Новое время».

На встрече главы Центробанка Эльмана Рустамова с руководителями крупнейших банков принято сенсационное решение об отмене маржи в размере +/-4% при установлении банками курса иностранных валют.

Отмена маржи фактически означает переход маната на плавающий курс. Теперь курс обмена будет устанавливаться самими банками без ограничительных мер, исходя из реального спроса и предложения.

Эксперт Самир Алиев в интервью “Bizim Yol” критикует решение о трансферте из Нефтяного фонда 7,5 млрд. манат ЦБА.

В месяц это составит 352 млн. долларов. При этом дефицит валютного рынка составлять 300-400 млн. долларов. Однако за счет средств Нефтяного фонда и ЦБА лишь временно сможет сохранять курсы валют.

Стабилизация курса возможна при устойчивой макроэкономической стабильности. -0-