



ПАСЕ призвало Баку прекратить давление на прессу

2017 Январь 25 ( Среда ) 14:42:30

Страсбург/25.01.17/Turan: Во вторник на сессии ПАСЕ в Страсбурге была принята резолюция под номером 2141, подготовленная украинским депутатом Владимиром Аревым о состоянии свободы прессы.

В докладе отмечается ухудшение состояния свободы прессы в странах-членах Совета Европы и гибели там 16 журналистов начиная с января 2015 года.

Особую озабоченность ПАСЕ вызывает политика властей Турции, которые обвиняют сотни журналистов в пособничестве террористам и грозе национальной безопасности. Резолюция требует немедленного освобождения всех арестованных работников СМИ в этой стране и прекращения «драматического» развития события в этой стране.

В резолюции также выражена серьезная обеспокоенность ситуацией в «оккупированном Россией Крымском полуострове», где продолжается активное преследование журналистов татарского происхождения, а также лояльных Киеву работников прессы.

В резолюции отмечено также ухудшение ситуации со свободой прессы в Азербайджане , где усилилось преследование журналистов и блогеров. В этой связи, ПАСЕ призвало власти Азербайджана:

- прекратить преследование Института свободы и безопасности репортеров и позволить ее работникам свободно действовать на территории страны.

- прекратить преследование блогера Мехмана Гусейнова, вернуть ему удостоверение личности и расследовать факты бесчеловечного обращения с ним;

- прекратить уголовные дела против независимого интернет-ресурса Meydan TV, прекратить давление на его сотрудников и лиц, сотрудничающих с этим каналом, а также отменить все запреты на их выезд из страны.

- прекратить все расследования против азербайджанской службы радиостанции «Свобода» и позволить редакции нормально функционировать в Баку.

В резолюции также выражено сожаление , что свобода прессы отсутствует на территориях, контролируемых сепаратистами, как например в Нагорном Карабахе (Азербайджан), Абхазии и Южной Осетии (Грузия) и Приднестровье (Молдова).-02D-