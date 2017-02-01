



Россия ввела пограничную зону с Белоруссией без предупреждения

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 17:45:06

В белорусском МИДе заявили, что Россия объявила о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией, не уведомив об этом власти республики

В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с республикой без предварительного уведомления. Об этом глава пресс-службы белорусского МИДа Мария Ваньшина заявила агентству БЕЛТА.

«На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», — сказала она.

По словам Ваньшиной, «у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе». Она подчеркнула, что это идет вразрез с договоренностями обеих стран. Представитель белорусского МИДа также отметила, что инициатива не исходила со стороны республики.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев ранее в четверг заявил, что отношения с Белоруссией продолжают развиваться, а договор об открытой границе будет действовать и дальше. По его словам, пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран.

«Речь идет о гражданах третьих стран. Например, соседней Украины. Нормальный, штатный процесс, призванный устранить пробелы в режиме функционирования госграницы РФ, подчеркну — в отношениях не с Белоруссией, а с другими государствами», — сказал Косачев.

О введении пограничного контроля вдоль границы с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях стало известно 1 февраля. Соответствующие приказы были подписаны главой ФСБ Александром Бортниковым. Они вступят в силу 7 февраля.

С февраля в Белоруссии вступает в силу указ президента страны Александра Лукашенко, который отменил визы для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США, если те прибывают в республику с краткосрочным визитом. Туристам из стран Евросоюза, США, Бразилии, Индонезии и Японии достаточно будет предъявить действительный паспорт или заменяющий его документ, а также медицинский полис со страховкой на сумму не менее €10 тыс. и денежные средства в сумме не менее чем 46 белорусских рублей (примерно $23,5) в день.