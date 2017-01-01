Лапшину следовало просчитать последствия своих действий

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 19:35:52

Проблема посещения неконтролируемых территорий государств без уведомления центральных властей - чувствительный вопрос не только для Азербайджана, но и других стран программы «Восточное партнерство» ЕС – Грузии, Украины и Молдовы. Об этом в интервью программе Cətin Sual (Трудный вопрос) агентства Turan сказал глава журналистской организации Yeni Nasil Ариф Алиев, комментируя уголовное преследование в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Еще одно государство «Восточного партнерства» - Беларусь, не имея таких проблем, экстрадировала Лапшина. С учетом нарушения Лапшиным границ Азербайджана, экстрадиция имела определенные правовые основы.

Алиев отметил, что ему импонирует в целом критическое отношение блогера к освещаемым вопросам, однако высокомерный тон блогера не допустим.

В любом случае, его публикации и мнения являются делом журналистского профессионализма и этики.

«Конечно, после того, как он въехал в Азербайджан по другому паспорту, а потом решил хвастался этим, то должен был ожидать последствий», - сказал эксперт.

В дело Лапшина оказываются вовлеченными ряд государств – Россия, Израиль и др.

Поэтому на каком-то этапе может быть найдено какое-то решение. Наверное, это будет формула, при которой и овцы будут целы, и волки сыты. Но будут и стороны, которые понесут больше всего имиджевые потери. Речь, в первую очередь, об Армении, о чем свидетельствует нервная реакция из Армении на экстрадицию блогера.

Но и Азербайджану есть над чем подумать – и в первую очередь о техническом совершенствовании системы охраны границ.—03B06--