Одним указом систему юстиции не реформировать - эксперт

2017 Февраль 15 ( Среда ) 17:38:00

Реформы сферы юстиции и гуманизация наказания невозможны без реформирования всей политической системы. Такое мнение в интервью программе Cətin sual (Трудный вопрос) агентства Turan независимый эксперт в области права Халид Багиров, комментируя распоряжение Ильхама Алиева о создании службы Пробации.

Он напомнил, что в свое время Алиев издал указ о создании «электронных судов», предполагающих ведение электронного оборота документов в судах, видеозаписи судебных заседаний. Однако ничего подобного, несмотря на настойчивые призывы адвокатов сделано не было.

В распоряжении президента констатируется неэффективное использование альтернативных тюремному заключений наказаний. Однако причины проблемы не проанализированы. Борьба с преступностью заключается не только в наказании за нарушения закона, но и выявление социальных причин преступности.

Кроме того, многие проблемы упираются в отсутствие независимости суда и даже в самом президентском распоряжении есть прямые поручения судебной власти.

В последние годы власти взяли курс на ограничение свобод в законодательстве и ужесточение мер ответственности за нарушение этих правовых норм.

В частности, ужесточено наказания за диффамацию, за нарушение правил проведения массовых собраний и др.

Другим трендом стало ужесточение наказаний политическим активистам. Если пять лет назад активистов привлекали по статье 234.1 (незаконное хранение наркотиков), но с 2013 года стали применять более тяжкую статью 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), которая грозит тюрьмой от 5 до 12 лет.

Ранее за участие в несанкционированных митингах привлекали по статье «нарушение общественного порядка», а теперь по более тяжкой статье - «организация и участие в массовых беспорядках», отметил Багиров.

Он также отметил необходимость улучшения инфраструктуры пенитенциарных учреждений, которые были построены еще в Советское время. Некоторые располагаются в не пригодных для жизни местах, в частности близ каменных карьеров в Гызылдаше и Путе.

В тюрьмах не хватает даже туалетов. Есть колонии, где один туалет приходится на 150-200 человек, в то время как по стандартам должно быть один к 20-ти.

Что касается службы Пробации, то, она будет заниматься исполнением уголовных наказаний, не связанных с лишениям свободы – условных наказаний, штрафов, общественных работ, отбывания наказания в колониях-поселениях.

Касаясь пункта о привлечении заключенных к труду, Багиров выразил опасение, что это может привести к восстановлению советской системы принудительного труда.

Багиров считает, что нынешняя пенитенциарная система не обеспечивает исправления осужденных, и попавшие в тюрьму в первый раз, и совершившие преступления не преднамеренно, в колониях «криминализируются», а затем вновь возвращаются в места заключения.—B06-