Новости политики

2017 Февраль 28 ( Вторник ) 18:16:12

Баку/28.02.17/Turan: Вопрос не в том, приведет ли назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом к реформам или нет и будет ли это иметь позитивные результаты. Сегодня надо выразить отношение к самому факту назначения, заявил в интервью программе Cətin Sual (Трудный вопрос) агентства Turan председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли.

Он скептически расценивает утверждения, что назначение Алиевой это шаг к реформам.

«А кто мешал проводить реформы на протяжении 20 лет? Надо обязательно было ждать назначения Мехрибан ханум?», - продолжил Гасанли.

По его словам, это назначение превратило Азербайджан в объект насмешек.

«Где это видано, чтобы в 21 веке президент назначал своим распоряжением своим заместителем супругу?», - отметил Гасанли.

Это стало «плохим примером», спустя несколько дней глава МВД Рамиль Усубов назначил своего сына начальником управления министерства.

«Уважающий себя и свой народ глава государства не должен был делать этого.

Когда меняли Конституцию, мы говорили, что вся эта игра затеяна, чтобы сохранить власть в руках одной семьи, не для того, чтобы народу дать права и привилегии», - сказал Гасанли.

Сама конституционная поправка о введении института вице-президентства противоречила Конституции, согласно которой источником власти является народ. Поэтому недопустимо, чтобы власть передавалась лицу, не избранному народом.

С другой стороны, согласно статье 7 Конституции, близкие родственники не могут работать в подчинении друг друга.

«Ильхам Алиев, как гарант Конституции, осуществил незаконное назначение, а глава МВД, в нарушение закона назначил своего сына начальником управления.

При этом, Закир Гаралов как генеральный прокурор, призванный осуществлять надзор за законностью, первым стал аплодировать незаконному решению президента», - сказал Гасанли.

Что касается прогнозов о дальнейшем развитии событий, то Гасанли считает, что кризис будет углубляться, поскольку власти не способны решать проблемы страны и делают ставку только на репрессии.

«Власти не способны диагностировать болезни и найти пути исцеления. Все что они делают, носит косметический характер», - сказал Гасанли.

По его словам, власть безынициативна и не профессиональна.

«Эта власть не имеет морального права управлять страной, поскольку не осталось сфер, где бы не было коррупции», - сказал Гасанли.

На его взгляд, страна нуждается в политических реформах, формировании независимой судебной власти, проведении демократических выборов.

«Наивно ожидать от этой власти реформ, если она не выпускает из тюрьмы Ильгара Мамедова, несмотря на решение Евросуда, преследует экс-министра Али Инсанова по новому фальшивому обвинению даже после 11 летнего заключения», - отметил Гасанли.

Он назвал фикцией объявление в Азербайджане «Года мультикультурализма» и «Исламской солидарности» в то время как верующих в массовом порядке преследуют по надуманным обвинениям, в судах, словно через конвейер, проходят процессы «Нардаран-1», «Нардаран-2», «Нардаран-3».

На самом деле, в Азербайджане власть президента, премьер-министра, главы парламента номинальная. Страна управляется полицией.

«МВД, Главное управление по борьбе с оргпреступностью, другие управления полиции вышли из-под конституционного надзора, как в свое время бывшее МНБ», - сказал Гасанли.

По его словам, в 1937 году следователям закон позволял брать показания с применением физической силы, сейчас же полиция это делает без законного разрешения.

«Дело дошло до того, что судья не смеет запросить у полиции разъяснений почему у блогера Мехмана Гусейнова нет вот уже 4 года удостоверения личности и устанавливает его личность по фотороботу», - заявил Гасанли.—03B06—

Баку/28.02.17/Turan: Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня отбыл в Исламабад с целью участия на 13-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ECO), говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

В рамках визита в Пакистан предполагаются также ряд двусторонних встреч Алиева.

В организацию ECO входят Турция, Азербайджан, Иран, Афганистан, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан. –06D--

Баку/28.02.17/Turan: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Азербайджан и Армению не допустить эскалации конфликта и возобновить переговоры.

Этот призыв прозвучал на встрече Столтенберга с президентом Армении Сержем Саркисяном, сообщает сайт НАТО.

«Мы обсудили Нагорно-Карабахский конфликт. Надо избежать роста напряженности.

Мы призываем Армению и Азербайджан за стол переговоров», - сказал Столтенберг после встречи с Саркисяном.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ.—16D06--

Баку/28.02.17/Turan: Ильхам Алиев поручил соответствующим структурам серьезно расследовать факт сноса памятника Микаилу Мушвигу и наказать виновных. Об этом заявил сегодня помощник главы государства Али Гасанов.

Напомним, что памятник был снесен работниками «Азеравтойол», которые прокладывают новую дорогу через сквер, где стоял памятник. Руководство этой организации обещало позже восстановить памятник на новом месте.

Напомним, что один из самых талантливых азербайджанских поэтов 20 века Микяил Мушвиг был репрессирован и расстрелян в 1937 году в возрасте 29 лет. -02D-

Баку/28.02.17/Turan: Погибшего 25 февраля в Ходжавендском районе солдата Закира Джафарова не дали сегодня похоронить на Аллее шеихдов поселка Кешля. Об этом Turan сообщил отец покойного Назим Джафаров.

По его словам, представитель Исполнительной власти Низаминского района заявил, что «Аллея Шехидов закрыта и мест там нет».

Погибшего в бою военного захоронили на обычном поселковом кладбище, что вызвало недовольство родных военнослужащего.

«Это - неуважение к памяти шехида, отдавшего жизнь за Родину. Поведение районной власти возмутительно. На Аллее шехидов есть места. Все это отговорки», - сказал Turan правозащитник Эльшан Гасанов.—06D--

Баку/28.02.17/Turan: 28 февраля состоялось заседание Комиссии по помилованию при президенте страны.

Как сообщил Turan источник в Комиссии, на заседании были рассмотрены более 100 обращений.

Всего до сих пор было рассмотрено 400 обращений, общее число которых около 800. Поэтому, для рассмотрения всех обращений необходимо провести еще не одно заседание, считают в Комиссии.

Отметим, что в канун Новруза ожидает распоряжение главы государства о помиловании. -05B-