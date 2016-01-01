Приостановление членства в ИПДО означает снижение рейтинга страны

2017 Март 06 ( Понедельник ) 16:50:07

На предстоящем 8-9 марта заседании международного правления организации «Инициатива прозрачности в добывающих отраслях» (ИПДО) будет рассматриваться вопрос о статусе Азербайджана в этой структуре. Об этом в интервью программе Cətin sual (“Трудный вопрос») Turan напомнил член Правления этой структуры, экономист Губад Ибадоглу.

В апреле 2015 года статус Азербайджана в ИПДО был снижен с "постоянного члена" до "страны-кандидата" из-за нарушения прав гражданского общества.

В октябре 2016 г. Правление ИПДО дало Азербайджану время до следующей встречи в марте этого года сделать шаги по исправлению ситуации и приведение страны в полное соответствие со стандартами ИПДО.

В Боготе Азербайджан будет представлять официальная делегация и, по всей видимости, во главе с директором Госнефтефонда (ГНФАР) Шахмаром Мовсумовым.

Ибадоглу будет также участвовать в заседании, как член международного Правления, представляющий 8 евразийских стран.

В то же время, на обсуждениях по Азербайджану члены правительственной делегации и Ибадоглу участвовать не будут. Лишь в начале глава Азербайджанской делегации и Ибадоглу выступят с пятиминутным заявлениями и покинут зал.

Ибадоглу прогнозирует, что обсуждения для Азербайджана будут нелегкими.

По его словам, Азербайджан не выполнил план исправительных мер в полном объеме.

Были предприняты, конечно, определенные шаги: упрощены правила регистрации грантов и иностранных доноров, сокращено число документов для этого, уменьшены сроки рассмотрения обращений. Однако эти меры вряд ли будут признаны достаточными.

У международного правления были три однозначных требования: отменить госрегистрацию для иностранных доноров, отменить практику регистрации грантов и контрактов , а также отметить правило предоставления выписки из реестров НПО каждые два года.

Для этого необходимо было внести поправки в законодательство, однако власти не сделали этого и вряд ли сделают до заседания в Боготе.

С другой стороны, посетившая в феврале Баку делегация международного правления ИПДО дала понять, что обсуждения для Азербайджана будут нелегкими, если план не будет выполнен полностью.

Кроме того, по словам Ибадоглу, необходимо принятие комплекса мер по улучшению среды для НПО. Более 20 международных НПО обратились к правлению ИПДО исключить Азербайджана из этой структуры.

Комментируя этот призыв, Ибадоглу отметил, что ИПДО не правозащитная организация, и она главным образом сфокусирована на проблемах деятельности НПО в рамках этой инициативы.

Однако в целом ситуация с правами человека оказывает влияние на общую атмосферу.

Как пояснил Ибадоглу, вопрос об исключении Азербайджана не стоит, речь может идти о приостановлении членства и это вполне возможно.

«Мы, сами, будучи членами Коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли, против исключения Азербайджана. Мы выступаем за реформы», - сказал Ибадоглу.

По его словам, и правительство должно быть заинтересованным в восстановлении полноправного членства Азербайджана в ИПДО. Ибо приостановление членства негативно повлияет на международный кредитный и инвестиционный рейтинги не только страны, но и азербайджанских компаний, включая SOCAR.

Конечно, Азербайджана полностью не будет лишен право получать кредиты у международных финансовых структур, но ужесточатся условия выдачи.

Кроме того, приостановление членства Азербайджана в ИПДО негативно повлияет и на вопрос о статусе страны в Международной инициативе Партнерство "Открытое правительство". В мае 2016 г. статус Азербайджана в этой структуре был понижен до «неактивного члена» сроком на один год. В мае 2017 г. вопрос о статусе Азербайджана вновь будет рассматриваться в организации.—B06—