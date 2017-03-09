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Лидер Исламской партии попал в карцер за совершение намаза

Лидер Исламской партии попал в карцер за совершение намаза

2017 Март 09 ( Четверг )  17:24:10
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Баку/09.03.17/Turan: Отбывающий тюремное наказание в колонии номер 12 лидер Исламской партии  Мовсум Самедов, заключен 6 марта в карцер на пять суток. Причиной этого стало  «создание  антисанитарных условий и совершение намаза в общежитии осужденных», -сообщила администрация колонии адвокату  Ялчину Иманову.

Иманов сегодня посетил Самедова в колонии, который сказал, что не нарушал правил внутреннего режима.

За последние четыре месяца Самедова уже трижды сажали в карцер, а до того он провел 2 года в тюрьме строгого режима в Гобустане.

Все эти действия были лишены правовых оснований. Самедов считает, что цель этих мер –найти повод, чтобы вновь вернуть его в Гобустанскую тюрьму. Получить комментарии в Пенитенциарной службе по этому вопросу не удалось.

Самедов между тем, осудил арест в конце февраля в Масаллы богослова Сардара Бабаева.

«Обращение властей с верующими напоминает времена тоталитарного советского периода», - передал он через своего адвоката.

Самедов был арестован вместе с группой других активистов ИПА в январе 2011 г. по обвинению в попытке захвата власти, незаконном хранении оружия и  осужден к 12 годам лишения свободы.  Европейский суд уже приступил к коммуникации по его жалобе. –06B—


 


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