



Порошенко одобрил санкции против пяти российских банков

2017 Март 16 ( Четверг ) 16:56:08

ТАСС:. Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Санкции введены во исполнение принятого накануне решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения введены в отношении "Сбербанка", "VS Bank" ("ВиЭсБанка"), Проминвестбанка, "ВТБ Банка" и "БМ Банка".

Президент поручил "Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в соответствующих юридических лиц".

Санкции вводятся на год и предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков. В то же время ограничения, по данным Нацбанка Украины, не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

Проблемы с российскими банками на Украине возникли после информации о якобы готовности "Сбербанка" обслуживать клиентов с паспортами провозглашенных республик Донбасса. Нацбанк Украины накануне сделал заявление, в котором выразил надежду, что банки с российским капиталом "покинут украинский рынок цивилизованно".Е ТАКЖЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

"Банки с российским капиталом никуда не денутся, они продолжат работать в правовом поле Украины. Мы надеемся, что потенциальный выход банков с украинского рынка будет осуществлен цивилизованным путем - путем продажи или путем постепенного выполнения обязательств перед клиентами", - сказала, в частности, замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

При этом она выразила уверенность, что банки с российских капиталом на Украине имеют достаточно средств для выполнения своих обязательств перед клиентами на фоне предложенных в отношении них санкций. "На сегодняшний день в этих банках сосредоточено 36 млрд гривен ($1,3 млрд) обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 млрд гривен ($783 млн) - перед физическими, 15 млрд гривен ($560 млн) - перед юридическими лицами", - сказала Рожкова. Она также сообщила, что в таких банках сосредоточено 150 млрд гривен кредитного портфеля. "То есть обслуживание и погашение кредитного портфеля обеспечит выполнение этими банками обязательств перед клиентами", - заверила представитель регулятора.