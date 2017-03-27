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Недели Франкофонии в Баку

Недели Франкофонии в Баку

2017 Март 27 ( Понедельник )  16:47:46
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Баку/27.03.17/Turan: С 1 по 22 апреля в Баку пройдут Недели Франкофонии,  говорится  в сообщении посольства Франции в Азербайджане. 

Праздник французского языка и Франкофонии организован посольствами Франции, Бельгии, Египта, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Румынии и Швейцарии – стран, являющихся членами или наблюдателями в Международной организации Франкофонии.

Церемония открытия состоится 30 марта в 16.00 в отеле “Landmark”, на пресс-конференции послов указанных стран, которые расскажут о намеченных мероприятиях.

Напомним, что в международную организации Франкофонии входят 84 государства (58 членов и 26 наблюдателей), которых объединяют французский язык и общие ценности.-06D-


 


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