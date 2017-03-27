

Недели Франкофонии в Баку 2017 Март 27 ( Понедельник ) 16:47:46

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Баку/27.03.17/Turan: С 1 по 22 апреля в Баку пройдут Недели Франкофонии, говорится в сообщении посольства Франции в Азербайджане. Праздник французского языка и Франкофонии организован посольствами Франции, Бельгии, Египта, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Румынии и Швейцарии – стран, являющихся членами или наблюдателями в Международной организации Франкофонии. Церемония открытия состоится 30 марта в 16.00 в отеле “Landmark”, на пресс-конференции послов указанных стран, которые расскажут о намеченных мероприятиях. Напомним, что в международную организации Франкофонии входят 84 государства (58 членов и 26 наблюдателей), которых объединяют французский язык и общие ценности.-06D-