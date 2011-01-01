



Мовсума Самедова вновь хотят отправить в Гобустанскую тюрьму – адвокат

2017 Март 28 ( Вторник ) 17:02:08

Ведется подготовка возвращения лидера Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсума Самедова в колонию из Гобустанской тюрьмы.

Активисты ИПА в том числе Самедов, были арестованы в январе 2011 года и обвинялись в терроризме, попытке захвата власти и др. преступлениях. 7 октября 2011 года Бакинский суд по тяжким преступлениям признал их виновными по всем обвинениям. Самедов получил 12 лет лишения свободы. Осенью 2014 г. ему ужесточили условия содержания и направили на два года в Гобустанскую тюрьму.

28 ноября 2016 г. он был возвращен в колонию №12, где содержался ранее и на следующий день его сразу же посадили в карцер на 15 суток.

Как сообщил Turan адвокат Иманов, 6 марта Самедов вновь был заключен в карцер сроком на пять суток. Администрация колонии мотивировала наказание Самедова совершением намаза в общежитии (бараке) для осужденных.

18 марта Самедова посадили в штрафную камеру еще на 3 суток.

Вечером 20 марта в соседней штрафной камере стали избивать пожилого заключенного. Самедов постучался и призвал надзирателей не совершать насилия хотя бы в праздничные дни. Но это еще более разгневало надзирателей. 21 марта его повели к начальнику колонии номер 12, который принял решение заключить Самедова в одиночную камеру сроком на 2 месяца, продолжил адвокат.

По его словам, Самедов находится заключении вот уже 6 лет и три месяца. Из них он только 2,5 года имел доступ на открытый воздух. Все остальное время он находился в закрытых условиях. В результате всего этого и частых заключений в карцер у него обострились болезни сердца и почек.

Иманов 27 марта побывал на приеме у начальника колонии номер 12 Рауфа Мамедова и поинтересовался причинами плохого отношения к своему подзащитному.

«Рауф Мамедов не стал даже отрицать, что они ведут подготовку возвращения Самедова в Гобустанскую тюрьму. Причины этого начальник объяснил тем, что «Мовсум Самедов не любит азербайджанское государство, потому его наказание законно». Более того, Рауф Мамедов и меня как адвоката обвинил в «нелюбви к Родине», - сказал Иманов.

Он сказал, что обратится в местные и международные правозащитные организации, а также Красный Крест чтобы они повысили внимание к судьбе Самедова.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы сказали, что не комментируют заявления адвокатов.

Но осужденные должны соблюдать внутренний распорядок, в противном случае против них применяются меры наказания. Если они не согласны, то могут обратиться с жалобой в Пенитенциарную службу и Министерство юстиции. –06D--