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Мовсума Самедова вновь хотят отправить в Гобустанскую тюрьму – адвокат

Мовсума Самедова вновь хотят отправить в Гобустанскую тюрьму – адвокат

2017 Март 28 ( Вторник )  17:02:08
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  Ведется подготовка возвращения лидера Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсума Самедова в колонию из Гобустанской тюрьмы.

Активисты ИПА в том числе  Самедов, были арестованы в январе 2011 года и обвинялись  в терроризме, попытке захвата власти и др. преступлениях.  7 октября 2011 года Бакинский суд по тяжким преступлениям признал их виновными по всем обвинениям. Самедов получил 12 лет лишения свободы.  Осенью 2014 г. ему ужесточили условия содержания и направили на два года в Гобустанскую  тюрьму.

28 ноября 2016 г.  он был возвращен в колонию №12, где содержался ранее и на следующий день его сразу же посадили в карцер  на 15 суток.

Как сообщил Turan  адвокат Иманов,  6 марта Самедов вновь  был заключен в карцер сроком на пять суток.   Администрация колонии мотивировала наказание Самедова совершением намаза в общежитии  (бараке) для осужденных. 

18 марта Самедова посадили в штрафную камеру еще на 3 суток.

Вечером 20 марта в соседней штрафной камере стали избивать пожилого заключенного. Самедов постучался и призвал надзирателей не совершать насилия хотя бы в праздничные дни. Но это еще более разгневало надзирателей. 21 марта его повели к начальнику колонии номер 12, который принял решение заключить Самедова  в одиночную камеру    сроком на 2 месяца, продолжил адвокат.

По его словам,  Самедов находится заключении вот уже  6 лет  и три месяца. Из них он только 2,5 года имел доступ  на открытый воздух. Все остальное время он находился в закрытых условиях. В результате всего этого и частых заключений в карцер у него обострились болезни сердца и почек.

Иманов 27 марта побывал на приеме у начальника колонии номер 12 Рауфа Мамедова и поинтересовался причинами плохого отношения к своему подзащитному.

«Рауф Мамедов не стал даже отрицать, что они ведут подготовку возвращения Самедова в Гобустанскую тюрьму. Причины этого начальник объяснил тем, что «Мовсум Самедов не любит азербайджанское государство,  потому его наказание  законно». Более того, Рауф  Мамедов и меня как адвоката обвинил в «нелюбви  к Родине», - сказал Иманов.

Он сказал, что обратится в местные и международные правозащитные организации, а также Красный Крест чтобы они повысили внимание к судьбе Самедова.

В отделе  общественных связей Пенитенциарной службы сказали, что не комментируют заявления адвокатов.

Но осужденные должны соблюдать внутренний распорядок,  в противном случае против них  применяются меры наказания. Если они не согласны, то могут  обратиться с жалобой в Пенитенциарную службу  и  Министерство юстиции. –06D--


 


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