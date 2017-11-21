Эксперт о причинах блокировки ряда сайтов

ÇƏTİN SUAL

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 17:17:47

Баку/21.11.17/Turan: Рекомендация Совета прессы о блокировке ряда сайтов - незаконна. Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказала эксперт в области меди , юрист Алескер Мамедли.

Согласно уставу, Совет прессы может защищать свободу прессы, заниматься вопросами профессионализма.

Совет Прессы может вынести решение об этичности или неэтичности разгоревшегося в прессе спора между какими-то третьими сторонами, не более. Поэтому обращение Совета прессы в Минсвязи с призывом заблокировать 10-12 сайтов без решения суда, незаконно, отметил Мамедли.

Согласно законодательству, в течение 8-ми часов обвиняемой стороне должно быть представлено предупреждение с требованием изъять информацию с сайта. Без такого предупреждения блокирование сайтов означает превышение полномочий и произвол, отметил эксперт.

Можно ли путем репрессий приостановить публикацию лжи и клеветы в СМИ? Отвечая на этот вопрос, Мамедли отметил, что прежде всего, должно быть решение суда по данному поводу.

Кроме того, вопрос о клевете и оскорблении является спорным и такое обвинение должно быть доказано.

Кроме того, согласно международной практике, за подобные действия предполагается штраф и общественное порицание, что неминуемо ведет к материальным потерям для виновного.

B Азербайджане заблокированы также доступы на ряд критических и оппозиционных сайтов: Азадлыг, Радио Свобода, Мейдан ТB и др. Насколько эффективен подобный подход?

По мнению эксперта, это абсолютно неэффективно, ибо существуют многочисленные программы ( VPN ), позволяющие обходить подобные ограничения.

На практике это означает также ограничение свободы выражений и нежелание властей слышать противоположное мнение.

Кроме того, имеет значение и статус того или иного СМИ. "Радио Свобода " финансируется Конгрессом США и блокировка такого СМИ означает определенную линию во внешней политике.

То же самое касается газеты "Азадлыг" - первой независимой газеты страны. Блокировка таких СМИ означает только одно - страх властей перед правдой, сказал эксперт.

По мнению Мамедли, данная политика говорит об отсутствии политической воли властей обеспечить свободу слова и выражений в стране. -03B-