Растет продажа контрабандных сигарет

Обзор рынков

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:28:58

Баку/21.11.17/Turan: B Азербайджане ежегодно дорожают импортные сигареты, вследствие повышения стоимости акцизов на импорт этой продукции. Рост рыночных цен на импортные сигареты приводит к постепенному уменьшению спроса на этот товар. По данным Таможенного комитета, если за 10 месяцев 2015 года в страну ввезено табака и табачных изделий на 256 млн. 960,34 тыс. долларов, то за аналогичный период 2016 года этот показатель снизился до 132 млн 307,38 тыс, а за 10 месяцев 2017 года снижение импорта продолжилось до 127 млн. 484.14 тыс. долларов США.

Означают ли эти цифры, что азербайджанцы с каждым годом меньше курят импортные сигареты? Отнюдь нет, так как освободившееся на рынке место заполняются контрабандными, безакцизными сигаретами, продажа которых осуществляется в Азербайджане открыто, при попустительстве местных правоохранительных органов. B этом можно убедиться, посмотрев фотографии, представленные в Turan независимым экспертом Bюгаром Мустафаевым.

О существовании организованных преступных групп, занимающихся контрабандой сигарет, сообщал в апреле 2017 года председатель Таможенного комитета Айдын Алиев. По данным ТК, незаконный ввоз контрабандных табачных изделий осуществляется через все таможенные пункты на границах Азербайджана с Грузией, Россией и Ираном. "Факты контрабанды были выявлены Главным акцизным таможенным управлением и таможенными управлениями Товуза, Хачмаза, Астары, Балакена и Билясувара", - говорится в сообщении ТК.

Причем незаконный ввоз сигарет выявлялся не только в тайниках автомобильного транспорта (самый распространенный способ транспортировки через границы), но даже в маломерном морском судне, пытавшимся тайком переплыть морскую границу из российского Дагестана. "... в районе юго-восточнее города Дербента было обнаружено маломерное судно типа "Байда" с двумя гражданами России на борту, которое двигалось курсом на Азербайджан. На законные требования пограничников остановить судно для проверки документов присутствующие на борту не реагировали, наоборот, они пытались скрыться. По ходу преследования судна, нарушители выбрасывали в воду коробки, упакованные в черные пакеты. Как оказалось, в коробках находилось около 3 тысяч блоков сигарет марки "NZ gold compact" без акцизных марок Российской Федерации", - сообщало Пограничное управление ФСБ России в марте 2017 года.

Экономический эксперт Bюгар Мустафаев изучал рынок контрабандных сигарет. По его наблюдениям, в последнее время на территории Азербайджана, в частности, на улицах Баку, розничная продажа безакцизных контрабандных сигарет приняла массовый характер. Контрабандные сигареты можно безнаказанно продавать в деревянных витражах по краям автодорог, в освещенных изнутри непригодных автомобилях и даже в легальных газетных киосках. Фактически это не теневой бизнес, а открытая продажа контрабанды на виду полицейских, налоговиков и сотрудников таможни. Последних Мустафаев считает основными виновниками расцвета сигаретной мафии в течение последних двух постдевальвационных лет.

Контрабандные табачные изделия продукции табачных фабрик Объединенных Арабских Эмиратов ввозятся в страну также в основном через магазины Duty free.

На рынке можно встретить сигареты швейцарского, российского, грузинского, белорусского производства. Контрабанда, безусловно, оказывает серьезное негативное влияние на объемы официальных продаж сигарет. Широкое распространение контрабанды, слабые меры Госкомтаможни, полное отсутствие борьбы правоохранительных органов с их беспрепятственной продажей на территории страны, более высокая прибыль по сравнению с легальными продажами дает толчок развитию незаконных продаж, - отметил Мустафаев.

Со следующего года правительство планирует вновь повысить ставки акциза на импорт табачных и спиртных изделий (возможно, до двух раз). Необходимость данной меры правительственные финансисты объясняют желанием повысить поступления в бюджет и сократить их потребление. Однако, международный опыт, особенно Германии, Ирландии, Японии, Грузии и др. стран, показывает, что разовое повышение акцизного налога в несколько раз приводит к снижению легального потребления сигарет и значительному росту импортной контрабанды. B результате, доходы бюджета от акцизных отчислений падают, а потребители вынуждены покупать товары неизвестного происхождения.

Подтверждение мировой практики связи роста стоимости легальных сигарет с увеличением контрабанды мы видим в Азербайджане.

По итогам исследования Empty Pack Survey ("пустые пачки"), проведенного в Азербайджане известной маркетинговой компанией Nielsen в июле 2017 года, в 2014-2015 гг. на контрабанду пришлось 6,2% отечественного рынка сигарет. После двух девальваций 2015 года и роста цен на сигареты контрабанда превратилась в доходную сферу. B 2016 году удельный вес контрабанды на рынке достиг 11,8%, за 9 месяцев 2017 года - 14,6%. Для сравнения, только в июле данный показатель составил 13,9%. По оценкам же некоторых независимых экспертов, сейчас данная цифра превышает даже 20%.

Участники рынка утверждают, что в Азербайджан незаконно ввозится около 70 наименований сигарет, из них наиболее продаваемые - NZ, Kent, Marlboro, Pirveli, Manchester, MM, Parliament, Winston, Megan и Milano. Привлекательность продажи на рынке контрабандной продукции заключается в их относительно высокой ренте (ценовой накрутке). Так, если официальная продажа сигарет приносит магазинам примерно 10-20 гяпиков с пачки, то реализация контрабанды - от 50 гяпик до 1-5 манат, а прибыль порой превышает 30%.

Напомним, что, согласно оценкам Bсемирного банка, около 47% мужчин в Азербайджане являются курильщиками, а это, по данным Госкомстата на 01.10.2017 г., примерно 2,3 млн человек. BБ считает, что каждый курильщик в стране ежедневно потребляет в среднем 15 сигарет. Простые расчеты позволяют определить масштабы "черного рынка" сигарет в Азербайджане: ежедневно в стране выкуривается 1,725 млн. пачек сигарет, что в стоимостном выражении при условной средней цене одной пачки в 2,50 маната (сегодня на рынке есть сигареты и за 5, и даже за 20 манатов) дает цифру в 4,313 млн. манатов. Таким образом, около 14% или почти 604 тыс. манатов в день (более 18 млн. манат в месяц) приходится на долю контрабандного импорта, - предположил эксперт B.Мустафаев.--0--