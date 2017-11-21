«Нет» бойкоту выборов

Общество

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 19:31:07

Баку/21.11.17/Turan: Круглый стол на тему "Президентские выборы 2018 года: бойкот или участие" состоялся 21 ноября в штаб-квартире партии "Мусават". Мероприятие было организовано Центром Стратегической Национальной Мысли.

Bыступившие на КС однозначно выступили против призывов бойкота президентских выборов 2018 года, назвав участие в них самым насущным вопросом в жизни страны.

Руководитель Центра Иса Гамбар отметил, что у любых выборов есть сторонники и противники. Анализируя прошедшие в стране в период независимости президентские выборы, Иса Гамбар отметил, что активный бойкот президентских выборов имел место в 1998 году, а пассивный бойкот в 2008 году. Ни один из них не дал должного результата.

По мнению Гамбара, самые реальные президентские выборы состоялись в 2003 году. B то время оппозиция одержала победу на выборах, но не смогла ее удержать.

По словам руководителя Центра, в настоящее время главная задача это проявить усилия создание демократических условий и добиться демократических изменений. "B этом смысле партия "Мусават" подготовила пакет предложений для проведения реформ по 5-6 самым важным направлениям. Считаем, что для достижения изменений в этом вопросе надо проявить старание уже сейчас. Не надо думать, что время еще есть, на самом деле его мало".

B то же время Иса Гамбар подчеркнул, что пришло время для принятия ответственных решений, чтобы суметь собрать потенциал общества. По его мнению, здесь может быть создана и платформа для функционального сотрудничества политсил.

Foto:Turan

На заседании выступили представители отдельных общественно-политических структур, эксперты, отметив необходимость участия в президентских выборах.

Несмотря на подконтрольность властям большинства СМИ, у оппозиции есть возможность вести пропаганду и агитацию посредством современных технологий и социальных сетей. Участники отметили также, что бойкот не является эффективным способом борьбы. С 2015 года в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране значительно возрос протестный электорат, а также избирательный электорат оппозиции.

К тому же, отметили выступившие, 2018 год - это знаменательная дата создания АНР и других значимых исторических дат.. Bласти для выхода из сложившегося кризиса ничего не предлагают, поэтому есть необходимость в альтернативном предложении.

Социально-политические силы приняли решение продолжить обсуждения в связи с предстоящими выборами. На мероприятии приняли участие "Мусават, REAL, партия Гражданская солидарность", а также эксперты.--051B--