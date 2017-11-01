Обзор прессы 22 ноября 2017

Общество

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:16:49

Оценка системы юстиции Азербайджана, повышение стоимости дизтоплива, критический взгляд депутата на проект госбюджета - ведущие темы сегодняшней прессы.

Газета "Aзербайджан" пишет, что система юстиции в стране переживает период нового развития. Автор отмечает, что Минюст в прошлом году подготовил около 1300 проектов нормативных актов, связанных с развитием экономики, улучшением социального положения населения.

Более 2600 проектов прошли юридическую экспертизу. Было зарегистрировано более 4100 коммерческих структур и 5200 СМИ.

Автор отмечает также, что за указанный период к дисциплинарной ответственности было привлечено порядка 4000 тысяч человек, в том числе 2700 были арестованы судами в административном порядке. B отношении 337 возбуждены уголовные дела.

Статья написана по случаю профессионального праздника работников юстиции, отмечаемого сегодня.

Газета "Эxo" опубликовала статью под названием: "От бензина к дизелю: Азербайджан ждет повышение цен на дизельное топливо?" На днях в Азербайджане вновь повысились цены на бензин, к счастью, пока на бензин премиум-класса, но эксперты уверены, что это лишь прелюдия к предстоящему повышению.

Сейчас стоимость бензина АI-95 составляет 1,25 AZN, а AI-98 - 1,50 AZN, эта стоимость формируется в соответствии с ценами на бензин на мировом рынке. Именно поэтому рост цен не касается производимого в республике и используемого большинством водителей бензина марки АI-92.

Газета "Ени Мусават" пишет о критике депутата Али Масимли

проекта госбюджета на 2018 год. Отмечая положительные моменты проекта, он подчеркивает необходимость внесения поправок до утверждения бюджета.

Речь идет о темпе роста экономики в сравнении с другими странами, о дешевой нефти и неопределенной манатной политике. Bсе это и отсутствие прогноза препятствует приходу в страну инвестиций извне. Депутат говорит также о инфляции, реальный уровень которой намеренно снижается властями, о низкой заработной плате и о проблемных кредитах.