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Правозащитник и журналист вызван в прокуратуру
Общество 


2017 Ноябрь 22 ( Среда )  12:01:55
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English Azərbaycan

Баку/22.11.17/Turan: Глава общественного объединения "Центр правового просвещения сумгаитской молодежи" и главный редактор он-лайн издания "Юкселиш намине" Эльчин Мамед вызван в сумгайытскую городскою прокуратуру.

"Сегодня утром мне позвонил старший помощник прокурора города Эльвиз Салаев и сказал, что сегодня в 15:00 я должен быть в прокуратуре. Я поинтересовался причиной, мне ответили, что на месте узнаю", - сказал Мамед.

Он увязывает вызов со своей правозащитной деятельностью и публикациями на сайте "Юкселиш намине".

По его словам, в последнее время на сайте была опубликована серия критических материалов об ограничении института представительства граждан в судах, усилением давления на адвокатов, нарушении прав политзаключенных.

Кроме того, будучи правоведом, Мамед выходил на судебные процессы по гражданским делам в качестве юридического представителя.

Мамед и ранее неоднократно подвергался вызовам в прокуратуру и органы полиции, задержаниям на границе. -06B--