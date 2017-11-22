Число чрезвычайных ситуаций возросло

Общество

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 12:14:42

Баку/22.11.17/Turan: За 9 месяцев 2017 года в Азербайджане произошло 59 взрывов, что на 17 случаев или на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

B результате взрывов погибли 13 человек, еще 71 получил телесные повреждения, сообщает МЧС Азербайджана.

B текущем году было 1433 выезда на пожары, в результате которых погибли 39 человек, а 165 получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших возросла на 10 или 34%, получивших увечье - на 45 человек или 38%. .

За 9 месяцев 2017 г. в стране было зарегистрировано 11611 природных и техногенных происшествий, что на 992 случая или 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

B природных и техногенных происшествиях погибли 56 человек, а 257 получили телесные повреждения. -06D--