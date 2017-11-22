Болельщики в ожидании матча «Карабах»-«Челси»

Общество

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 14:44:46

Баку/22.11.17/Turan: Сегодня на Олимпийском стадионе Баку состоится матч пятого тура в рамках группового этапа Лиги Чемпионов между клубами "Карабах" (Азербайджан) и "Челси" (Англия).

Согласно сообщению, все 65 тыс. билетов на игру проданы.

Для поддержки своей команды в Баку прибыло около 1000 фанатов из Англии. Помимо этого, небольшая группа фанатов "Челси" прибыла из Ирака.

Известное испанское спортивное издание Marca предполагает, что Гурбан Гурбанов изберет схему 4-5-1 и выпустит такой состав: Ибрахим Шехич, Максим Медведев, Якуб Жезничак, Рашад Садыхов, Анси Аголи, Махир Мадатов, Ричард Алмейда, Мичел, Гара Гараев, Bильд-Дональд Герье, Дино Ндлова.

Главный тренер "Челси", Антонио Конте же, применит свою излюбленную схему 3-5-2, и выпустит на поле: Тибо Куртуа, Сезар Аспиликуэту, Давида Луиса, Антонио Рюдигера, Давиде Дзаппакосту, Сеск Фабрегаса, Нголо Канте, Тьмуэ Бакайоко, Маркоса Алонсо, Эдена Азара, Альваро Морато.

Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Помимо "Челси", соперниками "Карабаха, "впервые в истории Азербайджана пробившегося в групповой этап Лиги Чемпионов, являются мадридский "Атлетико" и римская "Рома".

По итогам четырех туров у азербайджанской команды 2 очка. После поражений в Лондоне 0:6 от "Челси" и в Баку от "Ромы" 1:2, "Карабах" сумел в Баку сыграть с "Атлетико" 0:0, а в Мадриде 1:1.

B группе лидирует "Рома", у которой 8 очков, на втором месте с 7 очками "Челси".

"Атлетико" с 3 очками расположился на третьем месте.

Заключительный, шестой тур в этой группе состоится 5 декабря. B этот день, "Карабах" в гостях сыграет против "Ромы". -71D-