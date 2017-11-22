Киевская прокуратура добивается ареста Фикрета Гусейнли

Общество

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 16:16:10

Баку/22.11.17/Turan: Апелляционный суд города Киева 30 ноября в 10.00 рассмотрит протест прокуратуры по делу азербайджанского журналиста Фикрета Гусейнли. Об этом Turan сообщил сам Гусейнли, находящийся в настощяее время в Украине.

Эмигрировавший из Азербайджана в Нидерланды и получивший гражданство этой страны журналист Гусейнли, был задержан 14 октября при вылете из Киева в Дюссельдорф на основе запроса Азербайджана по линии Интерпола. B Азербайджане его обвиняют в мошенничестве и незаконном пересечении границ.

18 октября Бориспольский городский суд Украины арестовал его на 18 суток для рассмотрения вопроса об его экстрадиции в Азербайджан.

Гусейнли отвергает обвинения и считает уголовное дело против него политическим заказом.

27 октября Лукбяновский суд Киева освободил Гуейнли на поруки деутата Bерховной Рады Украины Миколы Княжицкого и общественного деятеля Бориса Захарова. Одновременно суд отклонил ходатайство гособвинителя об экстрадиции Гусейнли в Азербайджан.

Киевская прокуратура подала апелляционный протест на освобождение Гусейнли и требует его ареста. "B настоящее время я нахожусь в Киеве. Прокуратура еще не вернула мой паспорт. По данному вопросу решение должен принять суд. Чувствуется, что прокуратура хочет осуществить сделку с азербайджанской властью", - сказал Гусейнли.

По его словам, в Украине удерживаются также еще два журналиста из Узбекистана и Казахстана. Он призвал международные организации повысить внимание к этим делам. -03B06-