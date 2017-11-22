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Прокуратура предупредила правозащитника
Общество 


2017 Ноябрь 22 ( Среда )  17:48:08
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English Azərbaycan

Баку/22.11.17/Turan: Глава общественного объединения "Правовое просвещение сумгйытской молодежи" и главный редактор сайта "Юкселиш намине" Эльчин Мамедов сегодня был вызван в сумгайытскую городскую прокуратуру, где находился в течение двух часов.

Старший помощник прокурора города Эльвиз Салаев вручил ему официальное письменное предупреждение. Оно касается публикаций Мамеда на сайте и его постов в социальных сетях.

Ему вменяется "необъективное освещение динамичного развития страны, улучшения жизненного уровня населения, экономических реформ" и даже публикация выражений, противоречащих морали и этике.

Согласно прокуратуре, Мамед делает это ради сенсации, не основываясь на фактах.

Если это повторится, то Мамеду грозят в будущем более серьезные меры. При этом, ему не указали на конкретные публикации.

Сам Мамед отверг претензии прокуратуры, считая, что на него оказывается давление из-за защиты прав политзаключенных и притеснения адвокатов. -05B06--