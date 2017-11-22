Жалоба на арест активиста движения NİDA Уммана Дениза отклонена

Общество

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 23:35:29

Баку/22.11.17/Turan: Бакинский апелляционный суд сегодня оставил в силе решение об аресте активиста движения NİDA Уммана Дениза (Сафарова) на 15 суток. Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Сафаров был арестован на 15 суток 14 ноября. Хатаинский районный суд Баку признал его виновным по статье 535.1 (не подчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках B NİDA считают, что его арестовали за политическую деятельность и распространение критических материалов в социальных сетях.

23 ноября Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на административный арест Дениза, сообщил Turan адвокат Фахраддин Мехтиев.

По словам адвоката, Сафаров рассказал, что его задержали трое лиц в штатском и увезли в управление полиции. Там от молодого человека потребовали "прекратить писать антиправительственные вещи" в Facebook.

При этом перед ним поставили условие: либо он дает признательные показания о том, что совершил административное правонарушение - "не подчинился полиции", либо против него возбудят уголовное дело и отправят в длительное тюремное заключение.

Сафаров является студентом 4-го курса факультета журналиста Бакинского государственного университета. Чтобы не прерывать учебу он подписался под показаниями о не подчинении полиции, продолжил адвокат Мехтиев

B конечном итоге БАС оставил жалобу без удовлетворения.

Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, резюмировал адвокат.-06D--