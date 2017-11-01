И телевидение монополизируется… - ДОРОГА В ОДИН КОНЕЦ

Прошу слова...

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:32:32

http://muxalifet.az

Как стало известно из информированных источников, в Азербайджане ожидается создание ассоциации телеканалов, кабельных операторов и рекламных агентств. То, что в телевизионной среде Азербайджана в последнее время что-то происходит нестабильное, и кто-то создает хаос на телевидении, мы не раз писали. Но наконец, общество поймет суть происходящего.

Раскачивая обстановку и доводя ее до точки кипения, кто-то желает взять все телевидение Азербайджана под свой контроль, переложить все яйца в один - свой любимый карман. По неофициальной информации поток финансов от рекламы на телевидении составляет порядка 50 миллионов манат, и для того, чтобы полностью контролировать денежные потоки от рекламы нужно иметь еще и рекламные агентства, которые будут иметь эксклюзивный доступ в телерекламе и скорее всего таких агентств в стране будет не много может три-четыре. Если же сказать другими словами, то все независимое финансирование телевидение сжимается в одних руках, а это очень опасная тенденция, последствия, которой могут быть очень тяжелыми.

Начнем с того, что азербайджанская журналистика переживает свои самые трудные времена. Тут самая большая проблема в том, что азербайджанское телевидение, можно сказать, потеряло азербайджанскую аудиторию. Телевидение на сегодня традиционно остается главным источником информации и самым влиятельным и прибыльным органом СМИ.

Ни для кого не секрет, что азербайджанская аудитория в своем большинстве ушла на российские и турецкие телеканалы. Проблема в том, что азербайджанская тележурналистика переживает кризис креативных идей и отсутствия достоверной информации. Последний телеканал, который можно было считать оплотом сопротивления против данной тенденции, и который сохранял аудиторию, был телеканала ANS.

После же закрытия этого телеканала, азербайджанские телеканалы все обрели один цвет - серый. Процесс азтвизации всего азербайджанского телевизионного поля привел к тому, что азербайджанская аудитория отвергла все азербайджанские телепередачи. Тем самым мы сами "посадили" общество смотреть Соловьева, Кисилева и других пропагандистов из России, Турции и других стран. Кто виноват в том, азербайджанская аудитория устала от полоумных передач для пенсинеров? Журналисты или все-таки кто-то выше?



Теперь, когда все СМИ находятся под давлением отсутствия финансовой ликвидности со стороны своих спонсоров. Инициаторы этой идеи пытаются взять под свой контроль также и операторов кабельных телевидений, а многомиллионный потребительский рынок.

Bообще стоит сказать, что сфера кабельных операторов - это одно из малочисленных сфер, где осталась какая-то конкуренция. Теперь же в условиях, когда их всем собирают под одну гребенку, это приведет к следующему: а) ценовая политика станет единой у всех; б) качество предоставляемых услуг упадет; в) несогласные с этим процессом уйдут из рынка; г) все деньги этих компаний потекут в один карман. Умно, не так ли? Сначала убираются недовольные телекомпанию, потом объединяют все телеканалы, затем им ставится единый контрольный пункт в лице 3-4 рекламных агентств, а вдобавок еще и прихватывается и кабельное телевидение, с его многомиллионной потребительской базой.

На этом все беды не заканчиваются, а только начинаются. B Азербайджане долгое время работает американская компания AGB, которая на сегодня является мировым лидером по проведению мониторингов на телевидении и определению рейтингов тех или иных передач. Сейчас у этой кампании настают тяжелые времена, ее вытесняют российской телекомпанией TNS.



Отдельной темой обсуждения является то, почему Азербайджан сам не имеет технологий и качественных специалистов в этом направлении. Так или иначе, новым кампанией, которая будет мониторить азербайджанские СМИ и в особенности телевидение - это будет российская телекомпания.

Тут справедливо будет спросить: А чем российская компания хуже американской, тем более, скорее всего она будет дешевле? Ответ прост, мониторив азербайджанское СМИ определенные структуры в России будут иметь полное представление о том, что творится в СМИ Азербайджана, и из этого будут осуществлять свою, возможно мягкую и замаскированную политику на информационном поле в азербайджанском направлении. Которое и так идет полным ходом в скрытой форме.

Таким образом, в Азербайджане, какие-то силы, пытаются взять под свой контроль все телевидение в свои руки, тем самым консолидировав в своих руках и идеологическую и финансовую составляющею, за которым будет мониторить российская компания. Консолидация в одних руках такой сильный фактор как ТB и его финансы, это приведет к большому дисбалансу сил в стране, как во внутренней политике, так и за пределами ее. Практически азербайджанское общество и рекламодатели, которые будут платить за ТB, будут получать информацию из граммофона, что слишком опасно как для страны, так для общественного сознания.