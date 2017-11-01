

Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Во Франции задержали сенатора Сулеймана Керимова

В мире

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 21:59:44

Мария Бондаренко, Тимофей Дзядко, Валерий Романов, Георгий Перемитин, rbc.ru

Французская полиция задержала в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова. Причина задержания — подозрения в уклонении от уплаты налогов. Российские дипломаты добиваются его освобождения

B Ницце задержан член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.

Его задержали "поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы", добавили в посольстве. Сенатора доставили в полицейский участок. Представитель российского посольства заявил "РИА Новости", что российские дипломаты добиваются освобождения Керимова.

Пресс-атташе посольства России во Франции Анна Шлычкова рассказала РБК, что Керимов был задержан поздно вечером 20 ноября по прибытии из Москвы. "Его задержали и доставили в полицейский участок. Мы об этом узнали еще вчера, и сразу после поступления информации сотрудник нашей канцелярии в Марселе добился встречи с Керимовым", - заявила Шлычкова. По ее словам, встреча прошла в полицейском участке в Ницце в ночь с 20 на 21 ноября.

Шлычкова отметила, что не знает условий содержания Керимова и не уполномочена сообщить причину его задержания. "Bсе это время мы на постоянном контакте и добиваемся немедленного освобождения", - добавила Шлычкова.

Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру сообщает, что Керимова задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.

B приемной Керимова РБК сообщили, что у них нет информации о задержании. Сам Керимов на звонки не отвечает.

Керимов занимает пост сенатора от Дагестана с 2008 года. Он также входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes ($6,3 млрд, 21-е место). Bесной 2017 года издание Nice Matin писало, что на вилле Hier (якобы принадлежащей Керимову) в коммуне Антиб на юге Франции в середине февраля прошли обыски. Помощник Керимова Алексей Красовский тогда отрицал информацию о том, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном берегу. Семья Керимова владеет золотодобытчиком "Полюс" (доля 82.4%) и аэропортом Махачкалы. Активами владеет сын сенатора Саид Керимов.

