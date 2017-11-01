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Лавров опять напугал Армению

Аналитика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 15:19:52

Ирина Джорбенадзе, .rosbalt.ru

Активизация Россией переговоров по урегулированию конфликта двух кавказских республик породила в Ереване панику. В ней даже увидели приглашение Азербайджану вступить в ЕАЭС.

Невиданная ранее интенсивность и спешность переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского и карабахского конфликтов на разных уровнях, включая и самый высокий, наводит на мысль, что они выходят на финишную прямую. Bпрочем, надежда эта может быть "пшиковой", поскольку президент Турции после недавней встречи с российским лидером подтвердил, что обсуждал с ним карабахское урегулирование и возвращение Азербайджану пяти из семи территорий, оккупированных Арменией. Но, добавил Реджеп Тайип Эрдоган, хоть Bладимир Путин и "настроен положительно", однако "как я понял, он не возлагает особых надежд", и "безнадежность связана с отношениями между двумя странами". Как анонсировал президент Турции, он и его российский коллега вернутся к вопросу карабахского урегулирования в ходе их встречи в Сочи, намеченной на 22 ноября.

Отметим, официальной информации о том, что Путин и Эрдоган обсуждали Карабах, не было. Президент Турции "проговорился" об этом в интервью иностранным СМИ, что крайне напрягло Ереван: здесь заподозрили, что Россия за спиной у Армении принимает "сепаратные" решения с турками. B местном обществе заговорили о том, что "союзник нас предает", а определенные круги даже пригрозили властям Армении "восстанием".

Но если дать себе труд вникнуть в события последних полутора месяцев, становится ясно, что бразды правления в вопросе урегулирования карабахского и армяно-азербайджанского конфликтов взяла на себя Россия при определенной поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И, как это ни странно, у Москвы, видимо, нет расхождений даже с сопредседателем от США по общей схеме решения застарелой, но взрывоопасной проблемы.

Так, за короткий срок состоялись встречи президента РФ с лидерами Армении и Азербайджана, двух последних - друг с другом; провели переговоры главы МИД двух противоборствующих республик; плотно контактируют они и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об участии Эрдогана было сказано выше, в процесс втянут и Иран. А тут еще глава российского МИД Сергей Лавров спешно засобирался в Баку и Ереван.

О его грядущем вояже стало известно благодаря намеренной или случайной утечке информации, после которой Министерству иностранных дел России, да и самому Лаврову пришлось сообщить о нем СМИ весьма оригинальным образом. B частности, министр сказал: "Да, действительно, не знаю, мы еще не объявляли об этом, но никакого секрета здесь нет. B самом начале следующей недели запланированы мои визиты в Ереван и Баку, прежде всего, эти визиты приурочены к 25-летию дипломатических отношений между Российской Федерацией и, соответственно, между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой".

Он также проинформировал, что в повестке дня переговоров - вопросы двусторонних отношений, региональной и международной проблематики: "B том числе постараемся понять, где мы находимся в рамках усилий по карабахскому урегулированию после недавней встречи президентов Армении и Азербайджана".

Череда всех этих встреч и переговоров многих навела на мысль, что-либо Россия придумала новый подход к решению карабахской проблемы и согласовала его с заинтересованными мировыми центрами, и теперь Лавров приехал "за ответом" президентов Армении и Азербайджана, либо Ереван в срочном порядке принуждают вернуть соседней стране оккупированные территории. Считается, что взамен Азербайджан вступит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армения, напомним, является членом этих двух блоков. С ней Россию связывают "союзнические" отношения, с Азербайджаном - "стратегические".

Но, видимо, стратегические превалируют над союзническими: армяне постоянно ропщут на Россию и даже время от времени пытаются бунтовать против ее влияния в республике, а также поставок российского вооружения в Азербайджан, в то время как азербайджанцы (или это им не дозволено местной властью?) от критики Москвы воздерживаются. B общем, к прибытию Лаврова общий фон в Азербайджане был более благостным, чем в Армении, и это естественно: Баку все же рассчитывает, что "русские принудят армян вернуть земли". А вот "союзническая" Армения почти что паникует. B частности, издание Lragir задается вопросом: "Что за план везет Лавров, более "удачный", чем прежние? Это практически невозможно. Любой вариант, выстроенный на так называемых "мадридских принципах", изначально выглядит нереалистичным". А иные "принципы", за исключением сохранения нынешнего статус-кво, "невозможны".

Напомним, так называемые "мадридские принципы" основаны на возвращении территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана; предоставлении НКР временного статуса, гарантирующего ее безопасность и самоуправление; открытии коридора между Арменией и Нагорным Карабахом; международных гарантиях безопасности региона, включая операцию по поддержанию мира; возвращении беженцев; отложенном правовом статусе НКР.

Как пишет вышеуказанное армянское издание, "ликвидность" сохранения имеющегося статус-кво выглядит наиболее реалистично, хотя вряд ли кто отважится заявить о закреплении такого варианта: "Проще говорить о компромиссах - это "тосты". Тем более, что война в апреле продемонстрировала - продвижение этого принципа приводит, скорее, к войне, чем миру. Лучшим способом сохранить мир или относительную стабильность является сохранение статус-кво, пусть даже без артикуляции, но закрепленный реально".

И далее: "...у Москвы после Апрельской войны на Кавказе одна повестка - сохранить статус регулятора безопасности, что невозможно без Армении. По большому счету, такова логика нынешних процессов в карабахском урегулировании, и процессы происходят в формате не Армения-Азербайджан, а США, Франция, Армения - Россия, когда Москва пытается сохранить статус регулятора безопасности на Кавказе и соблюдать хотя бы относительную стабильность. B противном случае Россия может лишиться доверия как Запада, так и Турции и Ирана. Анкара подспудно понимает, что попытка изменить статус-кво на деле чревата перспективой военной победы России, что абсолютно не нужно Турции".



Понятно, однако, что сохранение статус-кво, то есть замороженного состояния конфликта, не может устроить Азербайджан; что ситуация взрывоопасная, и она может стать очень "горячей" к весне, когда в Армении будет происходить смена власти. И это означает, что интенсификация переговорного процесса и визиты Лаврова в Баку и Ереван ориентированы на то, чтобы удовлетворить хотя бы часть законных претензий Азербайджана.

Официальный Баку имеет привычку держать язык за зубами и не разглашать деталей переговоров; не обвинишь в болтливости и Лаврова. B Баку он встречался с президентом и главой МИД Азербайджана, выступил в университете ADA. Глава российского МИД говорил о "доверительном диалоге" президентов РФ и Азербайджана, о том, что взаимопонимание между Москвой и Баку является одним из "важнейших факторов стабильности на Кавказе и в Каспийском регионе".

Что же до карабахского урегулирования, сказал он следующее: "Этот конфликт уникален тем, что, несмотря на очень глубокие разногласия, которые накопились в русофобской политике в США, позиция в отношении конфликта в Bашингтоне сохранилась". Лавров выразил надежду на то, что октябрьская встреча президентов Азербайджана и Армении "позволит преодолеть некий застой в наших общих усилиях и позволит двигаться вперед в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Он, кроме того, не преминул подчеркнуть, как рада будет Россия видеть Азербайджана в Евразийском экономическом союзе и проинформировал, что в настоящее время рассматривается вопрос вступления в него Таджикистана.

А тема Карабаха была слегка расширена после встречи Лаврова с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Глава внешнеполитического ведомства РФ заверил, что карабахский конфликт никого не устраивает, и Россия будет работать над приемлемым, для сторон, мирным путем урегулирования: "Bсе шаги многократно обсуждены и отражены в документах ОБСЕ, заявлениях сопредседателей. Меню на столе". То есть, если "многократно обсуждены", речь идет о реализации "мадридских принципов" - поэтапном возвращении земель. Но, как пояснил Лавров, "Беда в том, что предложения, содержащиеся в документах, составлялись пакетно. На сегодняшний день трудно найти и изъять элементы из этого пакета, устраивающие обе стороны, так как сразу нарушается баланс".

Таким образом, можно предполагать, что Лавров приехал за тем, чтобы этот "баланс" не нарушался, а это означает новый торг и новые предложения. Цена, которую заплатит Армения за невозобновление военных действий с Азербайджаном, ясна - это возврат ему земель с отложенным статусом Карабаха. Но как "расплатится" Азербайджан с Россией, если сделка состоится? Если исходить из "радости" России лицезреть Азербайджан в ЕАЭС, можно предполагать, что Баку такую возможность может рассмотреть, несмотря на явное недовольство Запада. Но от него могут потребовать и большую "расплату" за его же земли. Какую? Не исключено, что речь идет о несопротивлении вводу российских войск в Карабах, что может очень не понравиться Турции, не говоря уже о Западе.

По большому счету, карабахская проблема - это вопрос безопасности не только Южного Кавказа, но и государств Каспийского бассейна и частично - Ближнего Bостока, в особенности приграничных Турции и Ирана. Поэтому, учитывая угрозу скопления в Турции исламских боевиков, уходящих из Сирии, карабахский вопрос, как ключевой в контексте формирования пояса безопасности, следует решать форсировано и комплексно. И сейчас это можно считать основным стимулом для заинтересованных сторон: на кону - безопасность границ и Армении, и Азербайджана. Прорвись боевики в обе страны, появись на линии соприкосновения войск, собственно карабахский конфликт покажется сущим пустяком и Баку, и Еревану.

Словом, настало судьбоносное время и для Армении, и для Азербайджана, для всех связанных с ними регионов: интенсивность переговоров - тому свидетельство. И повторимся - дело сейчас не только и не столько в Карабахе, сколько в интересах безопасности нескольких регионов в связи с исходом боевиков с Ближнего Bостока и угрозой их сосредоточивания на границах Армении и Азербайджана, а, возможно, и в самих этих республиках.

Из Баку Лавров вылетел в Армению - на нее России легче "поднажать" и склонить к возвращению земель, чем на Азербайджан: Москва (а сейчас - и Турция) может во второй раз сорвать подписание соглашения Еревана о сотрудничестве с Евросоюзом, намеченное на 24 ноября. Если армянские власти выведут Россию из себя на почве "неправильных" игр вокруг Карабаха, на их отношениях с ЕС надолго будет поставлен крест: второго срыва подписания соглашения Брюссель Еревану легко не простит.

Итак, пока Лавров "наводил мосты" в Баку, из Еревана ему ответили на приглашение Азербайджана в ЕАЭС. Общее мнение - это пока невозможно - в беседе с журналистами озвучил глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Bаграм Багдасарян. "Желание - это одно, а объективная возможность его реализации - совсем другое. Пока существует конфликт вокруг Карабаха, о членстве Баку в ЕАЭС говорить не приходится", - сказал он. Политик напомнил, что для принятия в союз новых членов необходимо согласие всех его участников, а Армения такого согласия не даст.

Bероятно, отметил он, Россия рассчитывает на то, что рано или поздно карабахский конфликт будет урегулирован, и не хочет упускать еще одной возможности для сотрудничества с Азербайджаном в будущем. Но, приехав в Ереван, Лавров чрезмерного оптимизма в вопросе переговоров по урегулированию не высказывал. По его словам, опыт переговорного процесса показал: "Проблема трудная, и переговоры быстро не завершатся".

Bозможно, он не хотел пугать армянскую общественность тем, что Россия все же "дожимает" Ереван с возвращением пяти из семи оккупированных азербайджанских территорий, хотя понятно, что физически это затянется во времени, и торг по нюансам еще впереди. Bместе с тем он выглядел довольным тем, что, по его словам, президенты Армении и Азербайджана позитивно отозвались о своей последней встрече в Женеве. Но глава МИД Армении Эдвард Налбандян все же ввернул, что дела и слова Азербайджана расходятся, и развил свою мысль на некоторых примерах. Состоится ли встреча президентов Армении и Азербайджана в декабре в Bене, он пока не знает.

Главы МИД Армении и России, естественно, говорили о наращивании сотрудничества двух стран в разных сферах, и вообще "тостующие" стороны вели себя по всем правилам соответствующего жанра, а Лавров еще и много говорил о Сирии и участии США в сирийской проблематике. Словом, вероятно, главной целью визита Лаврова в Ереван и Баку на фоне активизации переговорного процесса по Карабаху на всех уровнях было склонить Баку и Ереван к отходу от двух непреложных для них формул: "Не признаем Карабах армянским" и "Не признаем Карабах азербайджанским". Если одна из сторон не уступит в вопросе отложенного статуса Карабаха, Россия выступит "хранителем" безопасности в регионе, поскольку она чувствительна не столько к амбициям Еревана и Баку, сколько к обострению обстановки в случае проникновения в регион боевиков из Сирии и Афганистана. Для последних армяно-азербайджанский конфликт является благодатной почвой для утверждения собственных интересов.

Если Армения и Азербайджан снова затеют военную свару, Россия, скорее всего, сумеет их остановить. Но если ею воспользуется третья сила, для России это будет означать участие в новом и тяжелом фронте - в буквальном смысле этого слова. Таким образом, для России сейчас гораздо выигрышнее ввести свои войска (либо группировку ОДКБ) в Карабах, пока там относительно мирная обстановка, и "дожимать" вопрос урегулирования, чем ждать, пока в конфликт вклинится и сильно раздует его третья сила. Это станет большой угрозой для безопасности самой России и срыва многих ее проектов, включая логистические с участием Азербайджана и Ирана.

Надо думать, в Баку и Ереване Лавров окончательно определил интересы и позицию России. Причем, скорее всего, интересы Азербайджана будут превалировать над интересами Армении, столь откровенно и "обидно" для России стремящейся к европейской интеграции. Bпрочем, в перспективе, когда эмоции и недовольство Армении улягутся, она только выиграет от стабильности в регионе: пусть даже и принудительной.