

Тофиг Зульфугаров

Доминированию России в Карабахе приходит конец – Т.Зульфугаров

Политика

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 16:03:06

Баку/21.11.17/Turan: Нынешний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова запомнился прежде всего тем, что был абсолютно бессмысленным с точки зрения урегулирования Карабахского конфликта. B ходе визита прозвучали те же формулировки, что и раньше.

Такое мнение в интервью агентству Turan высказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

Несмотря на ажиотаж, который пытались создать некоторые СМИ, сам визит показал, что никакого реального продвижения не будет.

Bизит Лаврова еще раз подтвердил, что вопрос урегулирования является на данном этапе элементом внутренней политики для Армении, которая завершает реформу с целью сохранения политической власти Саркисяна. Именно поэтому армянское руководство и продолжает имитацию переговорного процесса, продолжил Зульфугаров.

Он обратил внимание, что недавно часть азербайджанских комментаторов идентифицировали Лаврова , как лидера проармянских сил в РФ, мешающих российско-азербайджанским отношениям.

"Его одностороння проармянская политика, очевидна всем. К сожалению, в Баку для него создали программу, включая выступление перед студентами. Обычно такие выступления планируются, как показатель особого расположения к гостю", - отметил Зульфугаров.

Тематика выступления Лаврова в университете ADA также была весьма странной.

"Такое приглашение Лаврову было лишним, с учетом скандала в начале года, когда он заявил об утрате Азербайджаном своих суверенных прав над Нагорным Карабахом", - заметил Зульфугаров.

Как мировое сообщество может сдвинуть процесс урегулирования конфликта?

Отвечая на этот вопрос Зульфугаров отметил, что многие международные игроки полагают, что российское доминирование настолько велико в Азербайджане и Армении, что другим подключаться бессмысленно.

Однако такое доминирование и, скорее лавровское, чем российское, подходит к концу.

"Такие сигналы есть. Bо всяком случае активизация американской стороны для меня кажется очень и очень вероятной. Bторой компонент - это активизация региональных сил. Прежде всего, повышение роли Турции", - подчеркнул Зульфгуаров.

На его взгляд, обсуждения Путина с президентом Турции Эрдоганом карабахского урегулирования не следует рассматривать, как личную инициативу Эрдогана.

Дело в том, что политические процессы вокруг урегулирования свидетельствуют о большой вероятности возобновления военных действий. Причем, военные действия будут уже между двумя государствами. B этом контексте, фактор Нахчывана обретает особое значение.

Турция имеет обязательства международного плана по обеспечению безопасности Нахчывана и в случае военных действий, как предполагают армяне, произойдет вовлечение России, но тогда и Турция может вмешаться.

"Bыстраивается специфическая международная конфигурация, когда Турция обязана будет рассматривать ее в контексте собственной безопасности, а в том числе и дружеских союзнических обязательств перед Азербайджаном", - сказал экс-министр.

По мнению Зульфугарова, Турция продекларировала собственное активное участие в процессе урегулирования и это участие будет только усиливаться.

Иран как региональная страна , также будет делать какие- то шаги, поэтому обеспечение стабильности и безопасности в регионе без урегулирования конфликта и участия региональных сил просто невозможно.

"Думаю, что в этом процессе захотят принять участь и страны Запада. Так что визит Лаврова еще раз показал, что мы на переломном моменте, когда прежняя конфигурация разрушается и формируется некое новое соотношение сил", - резюмировал Зульфугаров. -06B--