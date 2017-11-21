МИД Азербайджана критикует Париж за визит Саакяна

Политика

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 17:14:33

Баку/21.11.17/Turan: МИД Азербайджана выразил решительный протест против визита во Францию Бако Саакяна - лидера незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Действующее в странах ЕС армянское лобби, пытается таким способом поощрять созданный на оккупированных территориях Азербайджана незаконный режим, и воспрепятствовать урегулированию конфликта путем переговоров.

B связи с данным вопросом в МИД Азербайджана состоялась встреча с послом Франции в Баку. Также запланирована встреча посла Азербайджана в Париже в МИД Франции.

К сожалению, Французская сторона не предприняла ничего для предотвращения этой поездки путешествующего с дипломатическом паспортом Республики Армения Бако Саакяна, несмотря на серьезное нарушение Шенгенских визовых правил, что противоречит обязательствам Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

2 июля 2015 года правительством Франции на уровне МИД и МBД были разосланы циркуляры в местные префектуры и комиссариаты. B нем содержится предупреждение об ограничении полномочий органов местного самоуправления в области международного сотрудничества. При этом был введен запрет на подписание документов о международном сотрудничестве с незаконными режимами, включая Нагорный Карабах.

Официальный Баку, исходя из этой инструкции, ожидает от французской стороны принятия необходимых шагов в отношении местных органов, подписавших документы с незаконным режимом, говорится в комментарии МИД Азербайджана. -06D-