Итоговый текст саммита Восточного Партнерства пока не согласован – представитель ЕC

Политика

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 18:04:20

Баку/21.11.17/Turan: К настоящему времени не согласован итоговый текст декларации саммита стран Bосточного Партнерства, который состоится в пятницу в Брюсселе. Об этом во вторник в ходе видеоконференции с журналистами стран Bосточного Партнерства (Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь) сказал высокопоставленный официальный представитель ЕС.

"Текст на стадии разработки и пока ничего конкретного по нему сказать нельзя",- отметил он, добавив, что по тексту имеются разногласия между Азербайджаном и Арменией.

Баку желает включения в итоговый текст принципа территориальной целостности, а Армения - принципа самоопределения народов.

Касаясь отношений ЕС - Азербайджана, представитель Евросоюза отметил, что с момента предыдущего саммита в Риге, Азербайджан достиг "значительного прогресса".

"Новое соглашение, переговоры по которому ведутся между ЕС и Азербайджаном, станет еще одним шагом вперед и в наших отношениях начнется новый этап. Азербайджан важный энергетический партнер ЕС. Bопрос энергоэффективности является ключевым и на предстоящем саммите, возможно, будет включен в текст итогового документа", сказал он.

B рамках саммита может быть инициировано также авиационное соглашение между Азербайджаном и ЕС. Представитель ЕС напомнил также, что ЕС является главным торговым партнером Азербайджана. 48,5% внешнеторгового оборота приходится на долю стран ЕС. -71D-