Визит начальника штаба ВС Пакистана

Политика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 13:27:51

Баку/22.11.17/Turan: Сегодня начинается визит в Баку председателя начальника объединенного штаба вооруженных сил Пакистана Зубаира Махмуд Хаяата, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

B программе визита, который продолжится до 24 ноября встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и руководителями других государственных структур страны.

Пакистан является крупнейшим партнером Азербайджана по линии военно-технического сотрудничества. -16D06-