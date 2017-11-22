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Визит начальника штаба ВС Пакистана

Визит начальника штаба ВС Пакистана
Политика 


2017 Ноябрь 22 ( Среда )  13:27:51
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English Azərbaycan

Баку/22.11.17/Turan: Сегодня начинается визит в Баку председателя начальника объединенного штаба вооруженных сил Пакистана Зубаира Махмуд Хаяата, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

B программе визита, который продолжится до 24 ноября встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и руководителями других государственных структур страны.

Пакистан является крупнейшим партнером Азербайджана по линии военно-технического сотрудничества. -16D06-