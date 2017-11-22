Визит начальника штаба ВС Пакистана
Политика
2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 13:27:51
Баку/22.11.17/Turan: Сегодня начинается визит в Баку председателя начальника объединенного штаба вооруженных сил Пакистана Зубаира Махмуд Хаяата, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
B программе визита, который продолжится до 24 ноября встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и руководителями других государственных структур страны.
Пакистан является крупнейшим партнером Азербайджана по линии военно-технического сотрудничества. -16D06-