

Мовсум Самедов

Верховный суд отложил рассмотрение жалобы лидера Исламской партии

Политика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 15:52:32

Баку/22.11.17/Turan: Рассмотрение кассационной жалобы лидера Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсума Самедова на ухудшение условий содержания и перевод в Гобустанскую тюрьму, отложено на 6 декабря.

Причиной тому явилось отсутствие у него адвоката. Права Самедова защищал известный адвокат Ялчин Иманов. Однако 20 ноября Коллегия адвокатов приостановила его полномочия после обращения Пенитенциарной службы. Таким образом, Самедов остался без защитника.

Bерховный суд назначил заседание на 6 декабря и к этому времени Самедову должен быть найден новый адвокат, сообщили родственника осужденного.

М. Самедов приговорен к 12 годам лишения свободы. Он был задержан в 2011 году по обвинению в незаконном хранении оружия, попытке смены конституционного строя и совершении др. преступлений. Евросуд по правам человека начал коммуникации по его делу.

9 октября 2014 решение Гарадагского суда он был переведен из колонии №12 в Гобустанскую тюрьму сроком на 2 года. Обратно в колонию №12 он возвратился 28 ноября 2016 года. B тот же день он был посажен в карцер на 15 суток. Bслед за этим руководство учреждения подало представление о переводе Самедова вновь в Гобустанскую тюрьму. 14 июня 2017 г. Гарадагский суд удовлетворил это представление. Поданная на данное решение апелляционная жалоба 17 июля удовлетворена не была.

Мовсум Самедов признан политзаключенным.-06D--