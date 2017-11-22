

Nils Muižnieks

Нилс Муйжниекс возмущен отстранением адвоката Ялчина Иманова

Политика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 16:03:33

Страсбург/22.11.17/Turan: Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс выразил обеспокоенность в связи с решением Коллегии адвокатов Азербайджана о прекращении полномочий известного адвоката Ялчина Иманова.

B заявлении комиссара отмечено активное участие Иманова в делах по защите прав человека.

Муйжниекс отмечает, что решение Коллегии последовало вслед за другими шагами, оказывающими негативное влияние на деятельность по защите прав граждан.

Так, две недели назад президент страны подписал закон, ограничивающий представительство граждан в судах.

Как подчеркнул Муйжниекс, эти нововведения негативно повлияют на защиту прав граждан в судах.

Комиссар напоминает, что еще в прошлом году сообщал о давлении на правозащитников и адвокатов, специализирующихся по вопросу прав человека в Азербайджане.

Он призвал власти Азербайджана восстановить условия для свободной деятельности адвокатов и создать благоприятные условия, чтобы они работали без опаски за последствия своей профессиональной работы.

20 ноября Президиум коллегии адвокатов приостановил полномочия Ялчина Иманова и решил обратиться в суд для исключения его из этого органа. Поводом для этого послужило обращение Пенитенциарной службы, обвинившей адвоката в призывах, направленых на нарушение общественной стабильности. Иманов же заявил, что выполнял свою профессиональную работу, предав огласке факты пыток в тюрьме над его подзащитными.

31 октября на основе обращения Bерховного суда парламент внес поправки в законодательство, согласно которым отныне граждан в судах могут представлять только адвокаты. Ранее по гражданским и административным делам на процессы могли выходить другие лица, в том числе юристы, не являющиеся членами коллегии адвокатов.

B условиях, когда в стране число адвокатов составляет немногим более 900, граждане столкнутся с резкой нехваткой защитников, считают эксперты. -06D--