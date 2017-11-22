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Эрдоган призывает Путина решить вопрос об освобождении пяти районов вокруг Карабаха

Эрдоган призывает Путина решить вопрос об освобождении пяти районов вокруг Карабаха
Политика 


2017 Ноябрь 22 ( Среда )  16:42:11
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English Azərbaycan

Баку/22.11.17/Turan: Карабахскую проблему может решить только Россия, поэтому на сегодняшней встрече с Bладимиром Путиным в Сочи вновь будет поднят этот вопрос. Об этом журналистам заявил президент Турции Эрдоган перед трехсторонней встречей президентов Турции, России и Ирана.

"Я уже обсуждал тему карабахского конфликта с Путиным, и он заявил, что Россия делает все возможное для его решения. Я призвал президента России быть внимательнее в вопросе возвращения пяти районов, ибо это может сделать только Россия", - сказал Эрдоган и добавил, что вновь поднимет эту тему, так как карабахский конфликт является для Турции национальным вопросом", - сказал президент Турции.

Отметим, что речь идет о пяти из семи районов вокруг Нагорного Карабаха, оккупированных армянскими силами в период 1993-94 гг. -02D-