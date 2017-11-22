Азербайджанские правозащитники провели брифинг в Брюсселе

Политика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 17:25:37

Баку/22.11.17/Turan: B преддверии Пятого саммита Bосточного партнерства, в среду в Брюссельском пресс-центре состоялся брифинг, посвященный проблемам нарушения прав человека в Азербайджане.

Перед аудиторией выступили Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов и глава Института мира и демократии Лейла Юнус.

Они констатировали резкое ухудшение состояния прав человека в стране в последнее время, преследования активистов гражданского общества, журналистов, блогеров, верующих.

По словам правозащитников, давление не прекращается и в тюремных застенках, где многие из арестованных подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению.

Bласти пытаются окончательно подавить протестные голоса, блокируя критикующие сайты, преследуя по надуманным обвинениям блогеров.

Было отмечено, что Совет Европы, институты Евросоюза не должна оставаться безучастными к ситуации с правами человека в Азербайджане, бороться с лоббистами Баку, пытающимися облагородить имидж Баку в Европе.

Правозащитники также призвали страны Евросоюза принять санкции против нарушителей прав человека в Азербайджане.-06D--