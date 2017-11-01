Визит солидарности

Аналитика

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 19:00:04

English Аналитическая служба Turan

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан и Армению состоялся накануне брюссельского саммита Восточного партнерства, венского саммита МИД стран-членов ОБСЕ, и фактически в придверии 2018 года, когда в обеих странах пройдут знаковые президентские выборы.

Bыступления Лаврова в столицах двух враждующих государствах Южного Кавказа, и состязающихся в праве быть стратегическим партнером России, носили явно антизападный характер и никак не дезавуировались со стороны Баку и Еревана.

"Несколько столетий т.н. "исторический Запад" руководил всем миром, "заказывал музыку" и, конечно же, от этих привычек, которые, наверное, уже укоренились генетически в руководстве ряда западных стран, очень трудно отказаться. Поэтому они по-прежнему хотят и далее диктовать свою волю, обеспечивать свое благополучие на нашей земле за счет других. Безусловно, линия на вмешательство во внутренние дела суверенных государств, использование силы в обход СБ ООН, задействование односторонних санкций, экстерриториальное применение своего законодательства, попытки приспособить к современным реалиям институты "холодной войны", по большому счету все это привело к девальвации роли международного права и целого ряда многосторонних институтов, нанесло значительный урон глобальной и региональной безопасности и стабильности", заявил Лавров в азербайджанском университете ADA.

Риторика о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств является излюбленной в политической жаргоне России и её южных партнеров по СНГ, которые не приемлют принципы уважения прав человека, свободы слова и верховенства закона.

Прежде всего, передаю теплые приветы от Владимира Владимировича Путина... С.Лавров.

Заявления Лаврова в данном случае можно рассматривать как моральную и политическую поддержку южно-кавказским авторитарным режимам, которые, как и Россия, подвергаются давлению Запада за нарушение международных обязательств.

Россия, которая окружена и обременена санкционными решениями США и ЕС, использует свое влияние в постсоветском регионе также для ослабления собственной изоляции. И в этом смысле, Азербайджан и Армения, уязвимые карабахским конфликтом, а также требованиями Запада о демократизации, как никто другой, годятся в союзники России. Прессинг Москвы оказался востребованным для Баку и Еревана в преддверии саммита Bосточного партнерства в Брюсселе. Азербайджан и Армения осознанно находятся в числе аутсайдеров европейской интеграции и кремлевская антизападная риторика является дополнительным аргументом для затягивания процесса под предлогом российской угрозы.

Bизит Лаврова фактически утверждает влияние Москвы в двух странах и может служить знаком о главенствующей роли в предстоящий год президентских выборов. Кремль пытается использовать западные опасения авторитарных режимов для усиления своего влияния в этих странах.

Эта линия на официальном уровне не нашла сопротивления. Президент Ильхам Алиев оценил визит Лаврова как возможность обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений двух стран.

"Bсе это показывает, что отношения [между странами] на высоком уровне. Мы их давно характеризуем, как отношения между стратегическими партнерами и уверены, что в будущем будем наращивать потенциал сотрудничества", сказал Алиев.