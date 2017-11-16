Azəristiliktəchizat опять не выполняет обязательства перед населением

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Новости


2017-11-17
23:23:53   Энергетика  
Подорожал бензин марок "АИ-95" Premium и "АИ-98" Super
22:12:12   В мире  
Россиянину отказались пересаживать голову
21:59:32   В мире  
«Там много жертв»: Вертолет столкнулся с самолетом в Британии 
19:22:06   Общество  
Некоторые административные наказания в связи с транспортом ликвидированы
18:39:27   Финансы  
Вахид Ахмедов: Банковскую систему необходимо оздоровить
18:29:36   Аналитика  
Механизм сдерживания по Карабаху сформируется в декабре
17:12:00   Общество  
Ходатайства адвокатов Мехмана Гусейнова вновь отклонены судом
16:55:01   Политика  
Какую работу выполняет МККК в Азербайджане?
16:36:27   В мире  
"Крокодил атакует в подходящий момент"
15:28:19   Политика  
В Азербайджане и других странах нарушают права верующих под видом борьбы с радикализмом – Госдепартамент США
15:11:46   Политика  
Региональный директор ЮНИСЕФ выступит в университете ADA
15:03:48   Финансы  
«Pasha Heyat Sigorta», стала лидером по страховым сборам, а «Ateshgah Heyat» по выплатам
14:56:46   Финансы  
Сборы страховых компаний Азербайджана за год выросли на 10,1%
14:20:28   Общество  
Ожидаются небольшие осадки
13:59:48   Финансы  
В Баку состоится второй банковский форум
13:58:11   Общество  
Власти испугались прецедента - юрист
13:55:49   Прошу слова...  
Создатель Всемирной паутины Бернерс-Ли рассказал о главной угрозе для интернета
13:39:38   Экономика  
Женское предпринимательство – двигатель экономики
13:30:02   Общество  
Госпрограмма занятости: отдача какая?
13:28:00   Финансы  
В Ziraat Bank (Азербайджан) вырос объем депозитов
13:05:55   Политика  
За распространение в интернет запрещенной информации, вводятся штрафы
12:54:41   Экономика  
Промышленное производство сократилось на 4,6%
12:34:59   Финансы  
Международный Банк Азербайджана запускает мобильное приложение
12:18:56   Финансы  
Центробанк Азербайджана уменьшил бюджет депозитного аукциона
12:13:17   Общество  
Руководители СМИ осуждают незаконную блокировку сайтов
12:04:50   Экономика  
Azəristiliktəchizat опять не выполняет обязательства перед населением
11:48:25   Общество  
В течение полутора суток зарегистрировано 150 автершоков
11:34:17   Экономика  
Минэкономики ликвидировал результат котировочного опроса Управления историко-архитектурного заповедника Ичеришехер
10:53:38   Экономика  
Число лиц, получающих адресную социальную помощь, стало на 27,5% меньше
10:52:35   Общество  
Обзор прессы 17.11. 2017
10:46:53   Энергетика  
Добыча нефти в Азербайджане сократилась на 7%, газа - на 4%
10:46:53   Энергетика  
SOCAR обнародовала прогнозируемые доходы с заводов SOCAR Polymer и SOCAR Carbamide
10:46:53   Энергетика  
Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа на 8%
10:46:53   Энергетика  
Казахстан и Россия увеличили контрактную площадь проекта "Курмангазы"
10:46:53   Энергетика  
Транспортировка тонны российской нефти через Казахстан обойдется в $23
10:46:53   Энергетика  
Узбекистан вновь повышает цены на газ
10:46:53   Энергетика  
Крупнейший суверенный фонд задумался об отказе от инвестиций в нефть и газ
10:39:11   Политика  
В Азербайджане отмечается День национального возрождения
10:31:27   Интервью  
Нассим Талеб: «Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью»

2017-11-16
17:46:12   Общество  
Мехман Гусейнов рассказал в суде о пытках в полиции
17:11:09   Политика  
Встреча Мамедьяров-Налбандян состоится в Вене - сопредседатели МГ ОБСЕ
17:03:51   Общество  
Прокуратура инициирует наказания в отношении независимых адвокатов
16:16:30   Финансы  
Капитал «AzerTurkBank» сократился на 7,5%
15:43:57   Прошу слова...  
Москва отпускает Армению в Евросоюз
15:29:57   Общество  
Осадки не ожидаются
15:12:08   Политика  
Встреча Алиева с вице-премьером Казахстана
14:50:39   Политика  
Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении
14:32:02   В мире  
Попытка армии Зимбабве захватить власть, возможно, знаменует конец правления Мугабе
14:22:16   В мире  
Правозащитники: Трамп отходит от дела защиты прав человека
14:18:10   В мире  
«Спаситель мира» Леонардо да Винчи стал самой дорогой картиной
14:17:17   Экономика  
За десять месяцев ВВП снизился на 0,7%
14:15:00   В мире  
Маккейн возмущен сравнением RT с американскими СМИ со стороны России
14:09:54   В мире  
Кудрин заявил об отсутствии в России средств на выплату пенсий
13:58:18   Общество  
Кураторы прессы оперируют коммунистическими стандартами – Шихлы
13:38:23   Политика  
ЕСПЧ удовлетворил вторую жалобу Ильгара Мамедова против Азербайджана
13:29:14   Финансы  
Курс доллара стабилен, евро незначительно снизился
13:16:37   Политика  
Визит министра обороны Узбекистана
13:13:20   Финансы  
«Yapikredibank» закрыл долг перед Центробанком Азербайджана
13:08:07   Культура  
Международная конференция об улучшении методики образования
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