Обсуждается проект Кодекса Конкуренции

Экономика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 12:42:21

Баку/22.11.17/Turan: B Центре Коммуникации и Анализа Экономических Реформ (ЦКАЭР) начались обсуждения проекта "Кодекса Конкуренции", говорится в сообщении центра.

Обсуждения проводятся рабочей группой, функционирующей в рамках Плана мероприятий по реализации распоряжения президента от 2016 года по "Дополнительным мероприятиям для увеличения благоприятных условий для бизнеса.

ЦКАЭР получил техническую поддержку в рамках программы Евросоюза TAIEX и привлек иностранных экспертов к обсуждению проекта Кодекса Конкуренции.

Принятие кодекса указано в качестве цели в "Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров на уровне мелкого и среднего бизнеса".

Макроэкономист ЦКАЭР Фаиг Гасымлы отметил, что в новом проекте уделено широкое внимание предпринимательской деятельности на основе свободной экономической конкуренции, справедливой ценовой политики, формировании цены на основе свободного соответствия на рынке спроса и предложения. Помимо этого, в проекте нашли отражение вопросы недопустимости ограничения конкуренции, обязательства, санкции. -71D-