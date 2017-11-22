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Обсуждается проект Кодекса Конкуренции
Экономика 


2017 Ноябрь 22 ( Среда )  12:42:21
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Azərbaycan

Баку/22.11.17/Turan: B Центре Коммуникации и Анализа Экономических Реформ (ЦКАЭР) начались обсуждения проекта "Кодекса Конкуренции", говорится в сообщении центра.

Обсуждения проводятся рабочей группой, функционирующей в рамках Плана мероприятий по реализации распоряжения президента от 2016 года по "Дополнительным мероприятиям для увеличения благоприятных условий для бизнеса.

ЦКАЭР получил техническую поддержку в рамках программы Евросоюза TAIEX и привлек иностранных экспертов к обсуждению проекта Кодекса Конкуренции.

Принятие кодекса указано в качестве цели в "Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров на уровне мелкого и среднего бизнеса".

Макроэкономист ЦКАЭР Фаиг Гасымлы отметил, что в новом проекте уделено широкое внимание предпринимательской деятельности на основе свободной экономической конкуренции, справедливой ценовой политики, формировании цены на основе свободного соответствия на рынке спроса и предложения. Помимо этого, в проекте нашли отражение вопросы недопустимости ограничения конкуренции, обязательства, санкции. -71D-