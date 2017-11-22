Pasha Holding создал новую инвестиционную компанию

Экономика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 13:16:17

Баку/22.11.17/Turan: Зарегистрирована компания схожая по фирменному названию и адресу регистрации ООО "Pasha Holding", крупнейшей холдинговой компанией Азербайджана.

ООО "Pasha Development" прошло официальную государственную регистрацию 1-го августа этого года. Но о ее госрегистрации Министерство налогов сообщило в своем печатном органе лишь сегодня - 22-го ноября. Уставный капитал компании на 1-ое августа составлял 10 тыс. манат. Информация о директоре компании в сообщении отсутствует. О деятельности компании пока ничего не сообщалось.

Отметим, что в настоящее информация об ООО "Pasha Investments" в открытом доступе государственного реестра коммерческих юридических лиц не доступна общественности. ИА Turan располагает данной информацией на 29-ое августа. Согласно этой информации, директором компании является Нариман Сардарлы. Он же руководит инвестиционным подразделением ООО "Pasha Holding". B холдинг входят не менее 20 компаний, работающие в финансовой, строительной, гостиничной, производственной, сельскохозяйственной и пр. сферах. --08B--