В Азербайджане приняты новые ставки таможенных пошлин по импортно-экспортным операциям

Экономика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 14:23:44

Баку/22.11.17/Turan: Кабинет министров принял 17-го ноября постановление за номером 500 об утверждении "Товарной номенклатуры внешнеторговой деятельности, ставок импортных и экспортных таможенных пошлин".

B подписанном первым вице-премьером Ягубом Эйюбовым документе http://xalqqazeti.com/az/news/desicions/93341 отмечено, что новые таможенные ставки приняты в целях повышения эффективности внешнеэкономической деятельности путем совершенствования таможенно-тарифного механизма. Новый документ позволит защитить местный рынок, усилит государственную поддержку ненефтяного сектора. Азербайджан перешел от многоступенной к малоступенной системе импортных таможенных пошлин.

Пока текст постановления в части таможенных ставок не опубликован. Документ вступает в силу с 1-го января 2018 года. Ныне действующий документ, регулирующий таможенные ставки, принят в апреле 2001 года. --08D--