При составлении бюджета Нефтяного фонда будет учитываться мнение Счетной палаты

Экономика

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 15:14:15

Баку/22.11.17/Turan: Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Правила составления годовых программ доходов и расходов Государственного нефтяного фонда АР" http://xalqqazeti.com/az/news/decrees/93353, согласно которым, Счетная палата (СП) получила широкие полномочия.

Проект бюджета ГНФАР после связывания его с государственным бюджетом будет представлен в Наблюдательный совет фонда, а также Счетную палату. НС фонда дает заключение проекту бюджета с учетом заключения СП. Эта же процедура касается и проекта исполнения бюджета ГНФАР.

До этого СП давала заключения по проектам государственного бюджета и его исполнения, проекта бюджета Государственного фонда социальной защиты населения. --08D--