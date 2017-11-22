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За 10 лет госбюджет Азербайджана получил из Нефтяного Фонда $76 млрд.
Энергетика 


2017 Ноябрь 22 ( Вторник )  10:41:20
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English Azərbaycan

Baku/22.11.17/Turan: За последние 10 лет трансферты Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) в госбюджет страны составили 76 миллиардов долларов.

Такое заявление сделал вчера председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2018 год на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, отсутствие данного трансферта могло бы создать для Азербайджана большие риски.

Согласно бюджетным материалам на 2018 год, в следующем году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 9 млрд. 216 млн. манатов или 45,8% всех бюджетных доходов. Ранее трансферты из Нефтяного Фонда в госбюджет обычно составляли более половины его доходов. -0-