Азербайджан примет участие в саммите "газового ОПЕК"

Энергетика

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:41:20

Baku/22.11.17/Turan: Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетит Боливию для участия в IV саммите глав государств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Азербайджана, в рамках саммита планируется обсудить текущую ситуацию и перспективы в газовой промышленности и на газовом рынке, а также вопросы развития сотрудничества стран-экспортеров газа.

Саммит состоится в боливийском Санта-Крузе 24 ноября.

Форум стран-экспортеров газа - это объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа.

Азербайджан получил статус наблюдателя при организации в ноябре 2015 года.

ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение. На долю стран-членов ФСЭГ приходится 42 процента мировой добычи газа и 70 процентов его мировых запасов. -12D-