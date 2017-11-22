Среднесуточная добыча на АЧГ снизилась с 644 тыс. бар/сут. до 585 тыс. бар/сут.
Энергетика
2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:41:20
Baku/22.11.17/Turan: Добыча нефти на самом крупном нефтяном блоке Азербайджана - "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в январе-сентябре 2017 года составила 22 млн. тонн, что на 8,4% ниже показателя аналогичного периода 2016 года.
Согласно квартальному отчету компании BР-Azerbaijan (оператор проекта), среднесуточные объемы добычи нефти за три квартала текущего года составили 585 тыс. баррелей нефти в сутки, когда за аналогичный период прошлого года эти показатели составляли 644 тыс. баррелей.
Таблица добычи нефти на АЧГ (в тыс. баррелях в сутки):
|Платформы
|B январе-сентябре 2017г.
|B январе-сентябре 2016г.
|Чираг
|52
|53
|Западный Чираг
|81
|125
|Bосточный Азери
|80
|74
|Центральный Азери
|133
|149
|Западный Азери
|120
|116
|Глубоководный Гюнешли
|119
|127
|Bсего
|585
|644
По состоянию на конец сентября 2017 года в эксплуатации находились 114 нефтедобывающих и 45 водо- и газонагнетательных скважин.
По данным BР, затраты консорциума за 9 месяцев 2017 года на разработку АЧГ сократились на 18% - до $1,229 млрд. Из указанной суммы операционные расходы составили $339 млн., капитальные - $890 млн.
* Добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2016 году составила 31,1 млн. тонн нефти. Добыча на АЧГ в текущем году ожидается на уровне около 29 млн. тонн. -12B