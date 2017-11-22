Среднесуточная добыча на АЧГ снизилась с 644 тыс. бар/сут. до 585 тыс. бар/сут.

Энергетика

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:41:20

Baku/22.11.17/Turan: Добыча нефти на самом крупном нефтяном блоке Азербайджана - "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в январе-сентябре 2017 года составила 22 млн. тонн, что на 8,4% ниже показателя аналогичного периода 2016 года.

Согласно квартальному отчету компании BР-Azerbaijan (оператор проекта), среднесуточные объемы добычи нефти за три квартала текущего года составили 585 тыс. баррелей нефти в сутки, когда за аналогичный период прошлого года эти показатели составляли 644 тыс. баррелей.

Таблица добычи нефти на АЧГ (в тыс. баррелях в сутки):

Платформы B январе-сентябре 2017г. B январе-сентябре 2016г. Чираг 52 53 Западный Чираг 81 125 Bосточный Азери 80 74 Центральный Азери 133 149 Западный Азери 120 116 Глубоководный Гюнешли 119 127 Bсего 585 644

По состоянию на конец сентября 2017 года в эксплуатации находились 114 нефтедобывающих и 45 водо- и газонагнетательных скважин.

По данным BР, затраты консорциума за 9 месяцев 2017 года на разработку АЧГ сократились на 18% - до $1,229 млрд. Из указанной суммы операционные расходы составили $339 млн., капитальные - $890 млн.

* Добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2016 году составила 31,1 млн. тонн нефти. Добыча на АЧГ в текущем году ожидается на уровне около 29 млн. тонн. -12B