Каспар в 2019г получит 2 танкера

Энергетика

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:41:20

Baku/22.11.17/Turan: ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (Каспар) получит в 2019 году два нефтяных танкера и два новых уникальных парома типа Ro-Pax, построенных на Бакинском судостроительном заводе, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Как сообщалось ранее, Каспар и Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard) в ноябре 2016 года подписали контракт на строительство двух новых танкеров. Новые танкера будут иметь дедвейт 8,009 тыс. тонн, осадку - 4,5 м, объем танков - 8,85 тыс. кубометров, скорость - 10 узлов, экипаж - 11 человек.

Паромы предназначены для грузовых и пассажирских перевозок.

У Каспар в настоящее время имеются 13 танкеров. -12B