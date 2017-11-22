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Каспар в 2019г получит 2 танкера
Энергетика 


2017 Ноябрь 22 ( Вторник )  10:41:20
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English Azərbaycan

Baku/22.11.17/Turan: ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (Каспар) получит в 2019 году два нефтяных танкера и два новых уникальных парома типа Ro-Pax, построенных на Бакинском судостроительном заводе, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Как сообщалось ранее, Каспар и Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard) в ноябре 2016 года подписали контракт на строительство двух новых танкеров. Новые танкера будут иметь дедвейт 8,009 тыс. тонн, осадку - 4,5 м, объем танков - 8,85 тыс. кубометров, скорость - 10 узлов, экипаж - 11 человек.

Паромы предназначены для грузовых и пассажирских перевозок.

У Каспар в настоящее время имеются 13 танкеров. -12B