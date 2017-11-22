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B одном из районов Баку будут перебои в подаче газа
Энергетика 


2017 Ноябрь 22 ( Вторник )  10:41:20
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English Azərbaycan

Baku/22.11.17/Turan: B Хатаинском районе Баку сегодня возникнут перебои в подаче газа.

Как сообщает ПО "Азеригаз", в связи с установкой на улице Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе Баку двух регуляторов давления газа, 22 ноября начиная с 10:00 и до завершения ремонтных работ на части проспекта Бабека и улиц Ю.Сафарова и Абилова возникнут перебои в подаче газа.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня. По завершении ремонтных работ будет восстановлена нормальная подача газа. -12D