На туркменском НПЗ налажен выпуск высокооктанового бензина

Энергетика

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:41:20

Baku/22.11.17/Turan: Около 100 тысяч тонн высокооктанового автомобильного топлива выпустил после реконструкции нефтеперерабатывающий завод в городе Сейди на востоке страны, пишет во вторник газета "Нейтральный Туркменистан".

Недавно была запущена установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/1000, предназначенная для получения высокооктанового компонента, используемого в производстве автомобильных бензинов. Её мощность - 500 тысяч тонн бензина в год.

Проект реализовала компания Westport Trading Europe Limited (США).

"Сейчас автомобильное марки А-92 и дизельное топливо, выпускаемые Сейдинским нефтеперерабатывающим заводом, реализуются на экспорт", - сказано в статье.

С начала года на Сейдинском заводе переработано свыше 485 тысяч тонн сырья.

Нефть и газовый конденсат поступают с месторождений Яшылдепе, Бахарлы, Йылаклы, Мыдар и Солтанбент. -0-