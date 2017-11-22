На туркменском НПЗ налажен выпуск высокооктанового бензина
Энергетика
2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:41:20
Baku/22.11.17/Turan: Около 100 тысяч тонн высокооктанового автомобильного топлива выпустил после реконструкции нефтеперерабатывающий завод в городе Сейди на востоке страны, пишет во вторник газета "Нейтральный Туркменистан".
Недавно была запущена установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/1000, предназначенная для получения высокооктанового компонента, используемого в производстве автомобильных бензинов. Её мощность - 500 тысяч тонн бензина в год.
Проект реализовала компания Westport Trading Europe Limited (США).
"Сейчас автомобильное марки А-92 и дизельное топливо, выпускаемые Сейдинским нефтеперерабатывающим заводом, реализуются на экспорт", - сказано в статье.
С начала года на Сейдинском заводе переработано свыше 485 тысяч тонн сырья.
Нефть и газовый конденсат поступают с месторождений Яшылдепе, Бахарлы, Йылаклы, Мыдар и Солтанбент. -0-