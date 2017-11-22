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"Газпром" заказал ТЭА вариантов продолжения проекта "Турецкий поток" в Европу
Энергетика 


2017 Ноябрь 22 ( Вторник )  10:41:20
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Баку/22.11.17/Turan: Газпром" заказал технико-экономический анализ (ТЭА) вариантов продолжения проекта "Турецкий поток" по территории европейских стран, следует из закупочных материалов компании.

Указывается, что работа должна быть выполнена к концу текущего года, стоимость - 1,77 миллиона рублей. Исполнитель, который уже выбран, и другие подробности в документах не раскрываются.

Газопровод "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Bосточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). -0--