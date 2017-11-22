Рост спроса на газ в мире к 2040 г станет самым динамичным

Энергетика

2017 Ноябрь 22 ( Вторник ) 10:41:20

Баку/22.11.17/Turan: Спрос на газ в мире к 2040 году продемонстрирует лидирующий среди остальных энергоносителей рост - на 53%. Об этом сообщил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Сейед Мохаммад Хуссейн Адели на встрече организации "Совместная инициатива по газовой статистике" (JODI GAS), прошедшей в рамках IV Саммита ФСЭГ в Боливии.

B целом, спрос на энергоносители к 2040 году вырастет на 29%, лидером же спроса останется нефть, отметил он. По словам Адели, основными драйверами увеличения спроса станут рост численности населения в мире, экономическое развитие стран и улучшение условий жизни.

"Если сравнивать нефть, газ, уголь и возобновляемые источники энергии, вы увидите, что доля нефти в энергобалансе снизится с 32% до 29%, а доля газа вырастет - с 22% до 26%. Доля угля уменьшится с 27% до 20%, а BИЭ - вырастет с 12% до 17%... Из этого мы можем заключить, что уголь теряет свою популярность, в то время как газ и BИЭ ее набирают", - подчеркнул Адели.

Так в текущем году спрос на газ, по словам Алели, вырастет на 2% за счет стран Европы и Азии. B долгосрочной перспективе (к 2040 году) увеличение этого показателя составит 53% - наиболее динамичный рост спроса в мировом энергобалансе. "Это означает, что миру понадобится больше газа", - отметил Адели.

Генсек ФСЭГ добавил, что спрос на газ в мире в 2016 году вырос на 1,8% - до 3,54 триллиона кубометров, в то время как производство составило примерно 3,6 триллиона кубометров. "Если вы сравните объем потребления с производством, то увидите, что переизбытка предложения над спросом практически нет", - сказал Адели.

Четвертый саммит ФСЭГ проходит в боливийском Санта-Крусе-де-ла-Сьерра 21-24 ноября. Организация объединяет ведущих мировых экспортеров газа, которые обладают 67% мировых запасов этого топлива. Членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Bенесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.

Министры энергетики 12 стран встретятся, чтобы обсудить состояние энергетических рынков, определить роль газа в развитии мировой энергетики и продолжить сотрудничество в энергетической сфере. -0-