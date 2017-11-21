

Эльман Рустамов

Эльман Рустамов прогнозирует стабильный курса маната

Финансы

2017 Ноябрь 21 ( Вторник ) 17:56:03

Баку/21.11.17/Turan: Тенденция на укрепление маната сопряжена с определенными рисками, заявил глава ЦБ Азербайджана Эльман Рустамов, выступая сегодня в парламенте страны.

По его словам, с начала года манатная база выросла почти на 11%. B этом году наблюдается тенденция укрепления курса маната к доллару. Так, за 10 месяцев текущего года манат укрепился на 4%.

"Давление на манат в сторону укрепления имеет риск. Это может ослабить экспортный потенциал, а на макроуровне - привести к ухудшению платежного баланса, росту импорта и т.д.", - отметил он.

B то же время, Рустамов полагает, что манату не грозит и ослабление.

"На следующий год мы прогнозируем сохранение стабильности на валютном рынке, при условии, если на внешних рынках не будет каких-либо шоков. Стабильность на валютном рынке будет обеспечена, в том числе, за счет сбалансированности платежного баланса", - сказал он.

Далее Рустамов спрогнозировал на 2018 год однозначную инфляцию.

"На 2018 год стоит задача снижения инфляции до 6%. Для этого, ЦБ будет тесно работать с правительством", - сказал он.

Отметим, что правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 13,2%. Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%.

Напомним также, что после каждого оптимистического высказывания Рустамова, ситуация развивалась прямо противоположно: произошли две девальвации, исчезала наличность и пр.-06D--