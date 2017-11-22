Fitch повысил рейтинги МБА

Финансы

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 11:33:54

Баку/22.11.17/Turan: Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинги государственного ОАО "Международный банк Азербайджана". Агентство объяснило это улучшением финансового состояния банка.

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте МБА повышен на 4 ступени и расположен на уровне B-, краткосрочный рейтинг - B. 1 сентября банк завершил добровольную реструктуризацию обязательств перед иностранными кредиторами, а также передачу на баланс государственного ЗАО "Небанковская кредитная организация Aqrarkredit" проблемных активов. По подсчетам Fitch, по итогам первых трех кварталов 2017 года адекватность капитала первого уровня банка составляет примерно 11%. По мнению аналитиков Fitch, за последний год "качество активов МБА значительно улучшилось, укрепилась позиция ликвидности банка".

По предварительным данным, представленным на сайте банка, за январь-сентябрь МБА выручила 475 млн. манат операционной прибыли. Однако следует подчеркнуть, что при оплаченном уставном капитале в размере свыше 1,2 млрд. манат, на 1-ое октября его капитал упал до 367 млн. манат https://ibar.az/site/assets/files/3384/balans_hesabati.pdf. --08D--