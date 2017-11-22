«В декабре давление доллара на манат усилится», - Вугар Байрамов

Финансы

2017 Ноябрь 22 ( Среда ) 11:48:11

Баку/22.11.17/Turan: Экономист Bугар Байрамов предупредил о возможном давлении доллара на национальную валюту к концу года.

На своей странице в социальной сети "Facebook" экономист отметил, что Центральный Банк должен готовиться к процессам, которые произойдут в следующем месяце.

Он сообщил, что в соседних странах наблюдается давление на их национальную валюту. B Турции, у которой ухудшились отношения с некоторыми западными странами, только за последний месяц лира упала по отношению к доллару на 8% и теперь один доллар продается за 4 лиры. Российский рубль, несмотря на то, что пока выдерживает давление, за последний месяц ослабла по отношению к доллару на 4%. B Грузии валюта ослабла на 3%.

"Изменение курса рубля и лиры косвенно влияет и на манат. Россия и Турция формируют одну четвертую часть внешнего товарооборота Азербайджана.

Если продолжится обесценивание национальных валют у наших соседей, то этот процесс будет иметь воздействие и на наш экспорт в эти страны. B этих странах будет наблюдаться рост цен на импортируемые товары, что может ограничить условия конкуренции нашей ненефтяной продукции".

Экономист напомнил, что в последний месяц года будет и расти спрос на доллар.

"Декабрь является последним месяцем в текущем финансовом году для возврата внешних обязательств государственными и местными предприятиями, а также банками. С другой стороны есть такие факторы, как решение Федеральной Резервной Системы США, а также увеличение зарубежных поездок в связи с предстоящими праздниками". -71D-